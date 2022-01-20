Меня очень обидело, – Ирина Билык впервые призналась о конфликте с Вакарчуком

Украинская певица Ирина Билык впервые рассказала, что поругалась со Святославом Вакарчуком. Это произошло в 2015 году, из-за концерта памяти Андрея Кузьменко.

Ирина Билык призналась, у нее были разногласия со Святославом Вакарчуком после смерти Андрея Кузьменко. Тогда звезды готовились к концерту памяти Кузьмы.

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Почему Ирина Билык поссорилась с Вакарчуком

Исполнительница рассказала, что Вакарчук без вопросов и уточнений решил, что будет петь песню "Мовчати". Эту композицию Андрей Кузьменко записал в дуэте с Ириной Билык еще в 2003 году.

Меня очень обидело, я впервые об этом говорю, что Слава Вакарчук, когда это произошло, сразу схватил нашу песню и сразу побежал в студию писать и петь. Ничего у меня не спросил. Когда на концерте на 40 дней во Дворце Спорта спросили, кто будет петь "Мовчати", я говорю: "Ну, я спою". Мне сказали, что Слава тоже хочет петь. Мы еще и спорили, кто какую строчку будет петь,

– призналась певица.

К тому же, по словам Ирины Билык, Вакарчук якобы запретил музыкантам "Скрябина" играть вступление в песню и перенял эту роль на себя.

"Ну кто так делает? Это трагедия именно этой группы. Он сказал: "Я буду играть сам на рояле". Мне было просто жаль ребят, что это их боль, это их фронтмен. Я бы на месте ребят, честно… Я просто тогда молчала, молчала все эти годы. Но это мой секрет. Чтобы люди знали, что действительно так нельзя делать", – высказалась артистка.

Ирина Билык и Святослав Вакарчук – "Мовчати": смотрите видео онлайн