Меня может нагибать только муж, – Гвоздева о критике фанов и похвале MELOVIN на "Танцах"

Украинская танцовщица Илона Гвоздева особенно остро комментирует выступления звезд на "Танцах со звездами". Из-за этого ее даже позвали стать судьей в 5 выпуске, а вот в последнем, седьмом, она стала гостем события и на звездном балконе похвалила выступление MELOVIN, которого часто критиковала раньше.

Прошлыми эфирами Илона Гвоздева не стеснялась резко критиковать выступления многих участников, и из-за этого часто перепадало исполнителю MELOVIN и его партнерше Лизе Русиной. Но в седьмом выпуске после исполнения румбы Гвоздева подошла к паре на балконе и призналась, что это выступление ей понравилось.

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"Мел", я понимаю, что ты не очень меня любишь, но сегодня я хочу сказать, что это была действительно впечатляющая румба. Мне кажется, за все твои эфиры это была лучшая мужская румба среди звезд-участников. Я увидела очень классную работу бедер, была крутая "кукарача", ты очень круто открывал руки и твоя партнерша чувствовала себя в руках крутого партнера,

– отметила Гвоздева.

Илона Гвоздева прокомментировала выступление MELOVIN: смотрите видео онлайн

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Реакция сети и самой Гвоздевой

Впрочем, фанаты не поверили в искренность и непредвзятость Гвоздевой после всех ее острых заявлений в сторону "Мела", поэтому засыпали ее гневными комментариями в сети:

"Илону заставили, видимо, это сказать";

"Критиковать можно, обязываться не нужно. Выглядит мерзко";

"Что там забыла Гвоздева? Спрячьте ее. Кому интересно ее мнение?";

"Гвоздева в каждой бочке – затычка. К чему этот комментарий был? Не впускайте больше ее в павильон";

"Илону привели извиняться ... Фу";

"Илона была лишней на балконе. Сколько можно пиарить себя родную, и хайпиться".

Но нашлись и такие, что обрадовались появлению Гвоздевой:

​"Бедную Гвоздеву чуть не заставили извиняться за сказанное ранее. Тянут Меловина всеми силами в финал";

"Ураааа Илона!!! Вау! Какой же приятный сюрприз! Кайф!";

"Илонаа!";

"Шикарно станцевали! Даже судьи и Гвоздева хвалили. Но оценки опять занизили, наверное, хотят нас уничтожить совсем".

На такие комментарии отреагировала уже сама Гвоздева в своем инстаграме сразу после шоу.

Сегодня имела честь быть зрителем на 7 эфире "Танцы со звездами" и поэтому хочу сразу написать свои впечатления в целом за эфир, пока свежо в памяти! Главной темой обсуждения вновь стал мой комментарий относительно пары MELOVIN и его партнерши: "Мол, похвалила его, потому что руководство "Танцев..." ее нагнуло"!!! Запомните, мои дорогие подписчики, меня может "нагибать" только мой муж! Я говорю то, что считаю нужным и так, как этого заслуживают участники относительно эфира и выступления,

– заявила танцовщица.