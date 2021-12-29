MELOVIN впервые рассказал, как на карантине "подсел" на наркотики

Эпатажный MELOVIN откровенно говорит на темы, которые под табу для большинства его коллег. Так, артист впервые рассказал, как на карантине употреблял наркотики. Он попробовал много запрещенных веществ, за что ему безумно стыдно.

У MELOVIN, как и у большинства творческих личностей, на карантине едва не поехала крыша. Ему было тяжело без публики, аплодисментов и концертов. Певец загнал себя в тупик так, что "добивался" наркотиками. Во время локдауна он впервые в жизни попробовал фен, грибы и часто курил "траву".

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Я впервые это скажу. Один раз я пробовал фен, я пробовал грибы, каннабис. Мне было очень стремно... это чтобы как-то убить свое сознание от того, что ничего не можешь делать, нет концертов,

– признается MELOVIN.

Однако после всех этих экспериментов певец "стал бешеным противником" всех запрещенных веществ. Более того, он откровенно презирает людей, употребляющих наркотики. Сейчас в его окружении нет любителей марихуаны, а если появятся, то MELOVIN скажет им "пока".

"Это очень плохо, безумно не горжусь этим всем. Так можно убить свое "я", потерять себя. Поэтому принял решение: "Ну, я попробовал – листаем дальше". Это не приводит ни к чему хорошему. Это ужасно", – завершил певец.

, от алкоголя MELOVIN не отказался и отказываться не собирается. Танцовщица Илона Гвоздева даже рассказывала, что на одну из репетиций артист приходил пьяный.

MELOVIN на концерте после карантина / Фото из инстаграма певца