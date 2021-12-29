MELOVIN вперше розповів, як на карантині "підсів" на наркотики

Епатажний MELOVIN відверто говорить на теми, які під табу для більшості його колег. Так, артист вперше розповів, як на карантині вживав наркотики. Він спробував багато заборонених речовин, за що йому шалено соромно.

У MELOVIN, як і в більшості творчих особистостей, на карантині ледь не поїхав дах. Йому було важко без публіки, оплесків і концертів. Співак загнав себе у глухий кут так, що "добивався" наркотиками. Під час локдауну він вперше в житті спробував фен, гриби та часто курив "траву".

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Я вперше це скажу. Один раз я пробував фен, я пробував гриби, канабіс. Мені було дуже стрьомно… Це аби якось убити свою свідомість від того, що нічого не можеш робити, немає концертів,

– зізнається MELOVIN.

Однак після всіх цих експериментів співак "став шаленим противником" усіх заборонених речовин. Ба більше, він відверто зневажає людей, які вживають наркотики. Зараз у його оточенні немає любителів марихуани, а якщо з'являться, то MELOVIN скаже їм "бувай".

"Це дуже погано, шалено не пишаюся цим усім. Так можна вбити своє "я", втратити себе. Тому прийняв рішення: "Ну, я спробував – гортаємо далі". Це не приводить ні до чого хорошого. Це жахливо", – завершив співак.

від алкоголю MELOVIN не відмовився і відмовлятися не збирається. Танцівниця Ілона Гвоздьова навіть розповідала, що на одну з репетицій артист приходив п'яний

MELOVIN на концерті після карантину / Фото з інстаграму співака