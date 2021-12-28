MELOVIN рассказал, как встречался с парнем 6 лет под носом у родителей

Известный украинский певец MELOVIN поделился подробностями своих отношений с парнем. Он рассказал, что его родители хорошо знали бойфренда своего сына, но ни о чем не подозревали.

После публичного каминг-аута украинский певец MELOVIN откровенно говорит о своих отношениях. Артист рассказал, как ему удавалось скрыто встречаться с парнем 6 лет.

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Как MELOVIN встречался с парнем

Артист поделился, что считал бойфренда самым родным из своего окружения. "Познакомились в интернете, оба фанаты Леди Гаги, на этом строилось общение. Это первый человек, с которым я переписывался круглосуточно. Можно было общаться обо всем", – вспомнил он.

Любимый звезды часто наведывался к нему в гости, однако родители MELOVIN ни о чем не подозревали. Они считали, что ребята просто хорошие друзья.

Под их носом мы спали вместе. Человек был у меня постоянно дома. Конечно, и папа, и мама знали его,

– признался MELOVIN.

После этого певец впервые рассказал маме о своей ориентации: "Я вышел на улицу с мамой и говорю: "Мам, ты знаешь, так хочется тебе сказать официально, что мне нравятся и парни, и девушки". Она такая: "А скажи, пожалуйста, а вы с ним были вместе?"

MELOVIN / Фото с инстаграма MELOVIN

Болезненный разрыв

MELOVIN разошелся с парнем, с которым встречался 6 лет, в начале 2021 года. Это случилось постепенно – оба поняли, что у них нет будущего.

"Это произошло после прошлого Нового года, все праздники прошли в напряжении, мы понимали, что расстаемся. Так получилось, что мы были уже не парой, а будто просто твоя родная кровь", – пояснил певец.