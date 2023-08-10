Мерзкая ситуация, – MELOVIN назвал участника Евровидения-2023, что неискренне поддержал Украину

Певец MELOVIN вспомнил разговор с одним из участников Евровидения-2023. На камеры он всячески поддерживал украинцев, а в приватной беседе транслировал российские нарративы.

Украинский певец MELOVIN вспомнил, как посетил Евровечеринку в Лондоне по случаю музыкального конкурса. Тогда он впервые и последний раз перешел на русский язык, чтобы пообщаться с представителем Молдовы.

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MELOVIN о неискреннем участнике Евровидения

Паша Парфени подошел к MELOVIN со словами "Слава Украине". Между ними завязался разговор по теме дискриминации украинского языка. Представитель Молдовы удивил своей позицией.

"Я начал рассказывать о длительной дискриминации украинского языка в Украине. Я вспомнил, как в Одессе в школе по приколу перешел на украинский язык, и мне сказали: "Перейди назад, что ты на этом свином разговариваешь". Я помню, когда было стыдно говорить по-украински в Одессе".

Он слушал-слушал, и тут я слышу русский нарратив: "Да что вам там запрещали. Вам ничего никогда не запрещали. Вот когда у вас разрешат каннабис, тогда и поговорим, какая вы свободная страна". Нас словно облили кипятком, мы ничего не поняли. И следующая фраза прозвучала: "Я вообще переживаю, чтобы украинцы не зазнались",

– вспомнил MELOVIN.

Певец отзывается об этой беседе как "максимально противной ситуации", ведь он не ожидал услышать такое от артиста, который транслировал поддержку Украины. "Это было страшно некрасиво. Был очень неприятный момент, когда я встал, сказал "спокойной ночи" и ушел оттуда". Об этом MELOVIN рассказал только сейчас, чтобы его не обвинили в "подтасовке" результатов.

Как Паша Парфени показывал поддержку Украине

В разговоре с журналистами представитель Молдовы рассказывал, что стоит с Украиной с 2014 года, ведь имеет украинские корни и находящихся здесь родных и друзей.

Паша Парфени также поддерживал группу TVORCHI и их сбор для детей, которые из-за войны родились преждевременно.

На финале Евровидения исполнитель поблагодарил Украину за мир в его стране. Но теперь создается впечатление, что эта поддержка была неискренней, а все слова – только баллов ради украинцев.



Паша Парфени и TVORCHI / Фото с инстаграма Паши Парфени