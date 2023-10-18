Неожиданный ответ: MELOVIN признался, на что тратит больше всего денег

Украинский артист MELOVIN зарабатывает деньги своим пением. Однако тратить певец тоже умеет. Оказывается, наибольшие суммы, кроме донатов на ВСУ, он тратит на духи.

Основной заработок артиста сейчас – концерты и разные выступления. Недавно MELOVIN впервые за год презентовал новую песню.

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На что MELOVIN тратит больше денег

Артист признался, что постоянно донатить на ВСУ. По его словам, еженедельно он сбрасывает какую-то приличную сумму на нужды военных.

Но больше всего MELOVIN тратит на духи.

Я ими просто обливаюсь, потому они быстро заканчиваются. Один парфюм может стоить 5 – 7 тысяч гривен за 100 миллилитров. Одного флакона хватает на 2 месяца,

– заявил артист.

Оказывается, самые любимые духи MELOVIN – Stephane Humbert Lucas 777 и Black Jean Stone.

Самое удивительное требование в райдере

Певец признался, что среди пунктов в его райдере (список требований артиста – 24 Канал) – портрет Сальвадора Далее в гримерке. Конечно, он будет выступать и без этого, но ему нравится портрет художника.

"Это такая "хотилка" для творческого человека. Мне впервые портрет Лали принесли на Lesia Grand Fest, тогда концерт был невероятный", – вспомнил MELOVIN.

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