Неожиданный ответ: MELOVIN признался, на что тратит больше всего денег
Источник:"Люкс ФМ"
Украинский артист MELOVIN зарабатывает деньги своим пением. Однако тратить певец тоже умеет. Оказывается, наибольшие суммы, кроме донатов на ВСУ, он тратит на духи.
Основной заработок артиста сейчас – концерты и разные выступления. Недавно MELOVIN впервые за год презентовал новую песню.
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На что MELOVIN тратит больше денег
Артист признался, что постоянно донатить на ВСУ. По его словам, еженедельно он сбрасывает какую-то приличную сумму на нужды военных.
Но больше всего MELOVIN тратит на духи.
Я ими просто обливаюсь, потому они быстро заканчиваются. Один парфюм может стоить 5 – 7 тысяч гривен за 100 миллилитров. Одного флакона хватает на 2 месяца,
– заявил артист.
Оказывается, самые любимые духи MELOVIN – Stephane Humbert Lucas 777 и Black Jean Stone.
Самое удивительное требование в райдере
Певец признался, что среди пунктов в его райдере (список требований артиста – 24 Канал) – портрет Сальвадора Далее в гримерке. Конечно, он будет выступать и без этого, но ему нравится портрет художника.
"Это такая "хотилка" для творческого человека. Мне впервые портрет Лали принесли на Lesia Grand Fest, тогда концерт был невероятный", – вспомнил MELOVIN.
Смотрите полное интервью с MELOVIN: видео
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