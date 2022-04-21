MELOVIN признался, связывался ли с Киркоровым, поддерживавшим его после каминг-аута

Украинский певец MELOVIN еще летом прошлого года объявил о каминг-ауте: тогда его поддержал Филипп Киркоров. Но у артиста больше важных дел, чем обращаться к русской звезде.

После скандальной корреспонденции Киркорова с просьбой уволить Медведчука к нему массово стали обращаться украинские знаменитости. По словам MELOVIN, это не интересует.

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MELOVIN о Киркорове

Когда исполнитель совершил каминг-аут в прошлом году, его поддержало немало звезд – среди них и Филипп Киркоров. Однако теперь российскому артисту неважна дружба с украинскими коллегами.

У него очень много друзей есть в Украине, которые 100% ему все рассказывали. С другой стороны, я понимаю, что это пожилой человек, понимающий, что строить карьеру где-то в Европе или Украине уже нет смысла. Мне кажется, он потому и молчит, чтобы просто дожить свои годы в своих замках,

– допустил MELOVIN.

Певец признался, что слишком занят для того, чтобы уделять время Киркорову и обращения к нему.

"Я с ним не связывался, есть куча других вещей, которые нужно сейчас делать. Лучше помогать своей стране, чем связываться с теми, кто не хочет тебя слушать. Они для меня все трусы, потому что если бы вышли все – понятно, чтобы тогда произошло. Случилось бы то же самое, что произошло у нас с Януковичем", – подчеркнул знаменитость.