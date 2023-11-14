Редкая форма заболевания: MELOVIN впервые назвал свой неизлечимый диагноз

На днях MELOVIN напугал фанов признанием о неизлечимой болезни. Оказывается, у певца диагностировали диабет.

Интересно, что обнаружили это заболевание у артиста, когда он хотел удалить комки Биша, чтобы выглядеть стройнее. Учитывая, что операцию нельзя проводить без предварительной сдачи анализов, исполнитель сдал кровь. Так, ему диагностировали диабет.

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MELOVIN рассекретил свой неизлечимый диагноз

У артиста обнаружили MODY-диабет. Костя отметил, что это генетически.

Любой диабет съедает тебя изнутри, если ты вовремя не начнешь действовать, его останавливать и следить за ним,

– отметил MELOVIN.



MELOVIN раскрыл свою болезнь / Скриншот с инстаграмм-сторис

Интересно, что певец очень символически объявил о своем диагнозе – в День борьбы с сахарным диабетом, который отмечается 14 ноября.



MELOVIN объявил о своей неизлечимой болезни / Скриншот с инстаграмм-сторис

Как отметил исполнитель, он решил поделиться своими проблемами для того, чтобы люди лучше заботились о здоровье.

Что такое MODY-диабет: коротко

Это аутосомно-доминантное заболевание. В большинстве своем оно передается потомками. Сахарный диабет MODY, также называемый "третьим" типом диабета, как правило, наблюдается у детей или молодых людей. Это группа генетических заболеваний с нарушением функции бета-клеток поджелудочной железы, выделяющих инсулин.

По оценкам экспертов, примерно 5% больных диабетом страдают этой специфической формой заболевания.