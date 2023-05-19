Изменит и во второй раз, – MELOVIN назвал свою позицию по отношению к артистам, которые переобулись из-за войны

Артист MELOVIN высказался об "переобувшихся" артистах и вставших на сторону Украины после начала полномасштабной войны. Он не уверен, стоит ли им доверять.

Украинский певец MELOVIN откровенно рассказал, что думает об "переобувшихся" артистах на фоне войны. Речь идет о тех, которые все время работали в России, но решили выбрать украинскую сторону из-за вторжения.

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MELOVIN об переобувших артистах

MELOVIN не уверен, что таким исполнителям следует доверять. По его мнению, их нужно забыть, ведь они могут "переобуться" и во второй раз.

Что делать с этими артистами? Ничего. Блуждать, в бан и забыли. Умерло и перегорело. Оно не изменится. Когда любимый человек изменил один раз, то он предаст и второй,

– считает исполнитель.

Среди таких артистов – Светлана Лобода и Вера Брежнева, которые сейчас помогают Украине. "Я очень давно когда-то сказал, что никогда бы не сделал то, что делали они. Это на их совести. Но я не знаю, как воспримет это народ. Что касается меня, то я просто артист – пишу музыку и занимаюсь своим делом".

У меня есть пара артистов, с которыми я принципиально на одной сцене выступать не буду. У меня уже был случай, когда меня пригласили на концерт. Мы всегда с командой спрашиваем, кто будет выступающим. Когда я услышал эту фамилию – я сказал нет, даже на одном огороде ср*ти не сяду,

– сказал MELOVIN, но не захотел назвать имя.

Интервью с MELOVIN: смотрите видео онлайн

Кто еще не верит переобувшим артистам