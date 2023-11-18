После заявлений о неизлечимой болезни: MELOVIN ответил на упрек, что он "косит от армии"

Недавно MELOVIN впервые рассказал, что ему диагностировали неизлечимую болезнь – диабет. После этого признание артиста упрекают, что он уклоняется от службы.

После признание о болезни к украинскому певцу MELOVIN обратились в комментариях. Одна из пользователей посоветовала артисту идти воевать.

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MELOVIN ответил на упреки об уклонении

"Пусть идет на фронт, где мой муж уже 1,7 месяца, пусть попытается перенести контузию, а то сидит косе. Противно смотреть", – написала пользовательница.

MELOVIN лаконично ответил на упреки в том, что он уклоняется от мобилизации. Он пожелал женщине, чтобы ее муж вернулся здоровым и живым.

Никогда не мог подумать, что я дойду сейчас до этого уровня. Я в полном а**е. Любящая жена, желающая кому-то пережить контузию. Я вам желаю только любви, выдержки и сил. Чтобы ваш мужчина был здоров и жив, чтобы вы его дождались, потому что вам явно тяжело. Я вас пытаюсь понять, но такую злобу я все равно не пойму,

– написал MELOVIN.

MELOVIN ответил на упреки: видео

MELOVIN болен диабетом

Недавно украинский певец озадачил признанием о том, что ему диагностировали неизлечимую болезнь, от которой страдает половина человечества. Он рассказал, что делал много медицинских обследований, из-за чего пропадал из соцсетей.

Позже артист сообщил, что ему диагностировали передаваемый генетически MODY-диабет. Заболевание обнаружили, когда MELOVIN хотел удалить комочки Биша и сделал анализы. "Любой диабет съедает тебя изнутри, если ты вовремя не начнешь действовать, его останавливать и за ним следить", – говорил MELOVIN.