Минус 15 килограммов, – MELOVIN рассказал, как неизлечимая болезнь изменила его жизнь

В начале ноября MELOVIN признался, что страдает неизлечимой болезнью. Выяснилось, что у артиста диабет. На днях он рассказал, как этот диагноз повлиял на него.

Оказывается, артист полностью изменил свой рацион и образ жизни. В результате этого он похудел на 15 килограммов.

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MELOVIN о похудении

Исполнитель по-другому сейчас питается, не пьет алкоголь, занимается с психотерапевтом, и это положительно повлияло на его жизнь.

Есть минус 15 килограммов. Не потому, что болен, а потому, что полностью изменил свою жизнь. Не кушаю то, что негативно может повлиять на мой организм, стал относиться к своему телу как к внутреннему храму – и все это дает невероятный результат.

– поделился певец.



MELOVIN / Фото с инстаграмма певца

Заболевания MELOVIN

У певца диагностировали MODY-диабет.

Это аутосомно-доминантное заболевание, обычно передающееся по наследству. Сахарный диабет MODY, также называемый "третьим" типом диабета, как правило, наблюдается у детей или молодых людей. Это группа генетических заболеваний с нарушением функции бета-клеток поджелудочной железы, выделяющих инсулин.

По оценкам экспертов, примерно 5% больных диабетом страдают этой специфической формой заболевания.