Меган Маркл заранее "тщательно спланировала" замужества за принца Гарри, – СМИ

Жена принца Гарри Меган Маркл якобы очень долго планировала замужество за принца Гарри, ведь имела много амбиций и понимала, что станет популярной. Об этом утверждает королевский эксперт.

Королевский эксперт Джонатан Сакердотті в эфире одного из британских каналов высказал свое мнение о Меган Маркл. Он считает, что именно амбиции помогли ей выйти замуж за принца Гарри.

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Меган Маркл и ее амбиции

Эксперт отметил, что Меган еще с детства росла с большими амбициями, а достигла их как актриса. По словам Джонатана Сакердотти, Маркл не была очень успешной. Зато замужество за принца Гарри должно было принести ей невероятную популярность, о чем она много размышляла.

Потом она вышла замуж за принца Гарри, и тогда она стала, вероятно, одной из самых известных и наиболее узнаваемых лиц в мире, просто выйдя замуж. Думаю, это указывает на то, что она строила далеко идущие планы, была очень амбициозной и просчитала все заранее,

– подчеркнул эксперт.

"Не хочу показаться неромантичным, возможно, она действительно влюбилась в Гарри и их отношения действительно основаны на партнерстве и любви. Однако, думаю, вы не можете, становясь членом королевской семьи, не знать, как это повлияет на вас и вашу популярность", – добавил Сакердотти.

Королевский эксперт заметил, что пара в целом понимала преимущество их женитьбы. Принц Гарри получил значительное признание в Штатах, а Меган – в мире.

Про амбиции Меган Маркл королевские эксперты и пресса говорят не впервые. Ранее заявляли, что супруга принца Гарри даже хочет стать президентом Соединенных Штатов. Она, возможно, примет участие в президентских выборах, которые пройдут в 2024 году.