Только Чарльз и Кембриджские: королевская семья скромно поздравила Меган Маркл с днем рождения

В четверг, 4 августа, супруга принца Гарри Меган Маркл отмечает день рождения. Ей исполняется 41 год. Семья мужа не забыла и поздравила ее с праздником. Правда, ну очень скромно и сдержанно.

Уже два с половиной года Гарри и Меган не являются старшими членами королевской семьи, поэтому поздравлять их официально не обязан ни Букингемский дворец, ни королева Елизавета II. Так, в день рождения герцогиня Сассекская получила поздравления только от свекра и Кембриджских, сообщает 24 канал.

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Поздравления от герцогов Кембриджских

"Поздравляем с днем рождения герцогиню Сассекскую", – написали Кейт Миддлтон и принц Уильям в инстаграм-сторис и твиттере.

Меган Маркл празднует день рождения / Фото из инстаграм-сторис герцогов Кембриджских

Поздравление от принца Чарльза и Камиллы

"С днем рождения герцогиню Сассекскую", – поздравили Меган Маркл свекор принц Чарльз и герцогиня Камилла в инстаграм-сторис. Как и герцоги Кембриджские, приветственный пост они продублировали и в твиттере.

Интересно, что оба выбрали фото именинницы с ее последнего визита в Великобританию по случаю платинового юбилея королевы Елизаветы II. На них Меган Маркл в белом платье-пальто и широкополой шляпке. Это образ из праздничной службы в соборе Святого Павла.

Меган Маркл празднует день рождения / Фото из инстаграм-сторис Кларенс-хауса