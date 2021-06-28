Меган Фокс объявила, что является бисексуалкой более 20 лет

Месяц Прайда подходит к концу. Едва ли не последней звездой, публично поддержавшей ЛГБТ-сообщество стала американская актриса Меган Фокс. Секс-символ показала маникюр в цветах радужного флага и объявила себя бисексуалкой!

35-летняя Меган Фокс заявила, что является представительницей ЛГБТ-сообщества. Она считает себя бисексуалкой более 20 лет. Судя по этому, еще 15-летней актриса осознала, что ей нравятся как мужчины, так и женщины.

Читайте также Софи Тернер спровоцировала слухи о нетрадиционной ориентации

Буква B у LGBTQIA уже более двух десятилетий,

– красноречиво написала Меган Фокс.

Стоит объяснить, что аббревиатура ЛГБТКИ расшифровывается как лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квиры и интерсексуалы. Так, звезда "Трансформеров" относит себя к третьей гендерной идентичности.

Откровенное сообщение Меган Фокс довершила новыми селфи возле бассейна. Звезда позировала в серо-мятном топе на тонких бретелях и с роскошным макияжем с акцентом на глаза. В кадре знаменитость засветила маникюр в цветах радужного флага ЛГБТ-сообщества.



Меган Фокс объявила себя бисексуалкой / Фото из инстаграма актрисы



Меган Фокс объявила себя бисексуалкой / Фото из инстаграма актрисы

Добавим, Меган Фокс и раньше открыто говорила о своей бисексуальности. В частности в интервью мужскому журналу Esquire, которое вышло в 2009 году.

"Я думаю, что люди рождаются бисексуалами и делают подсознательный выбор на основе давления общества", – заявляла актриса.

Весной прошлого года Меган Фокс закрутила роман с рэпером Колсоном Бейкером, с которым познакомилась на съемках фильма Midnight in the Switchgrass. Их дружба быстро переросла в роман, поэтому звезда без колебаний развелась с мужем Брайаном Остином после 10 лет брака.

Рэпер и актриса до сих пор вместе. Они часто появляются на публике и демонстрируют страсть под прицелом камер. В последний раз их видели на премии iHeartRadio Awards.