Матрас с подогревом, комфортные сиденья: Олег Винник показал автобус, на котором гастролирует

Популярный певец Олег Винник часто отправляется из дома на длительные гастроли. После концертов он хочет отдохнуть, поэтому автобус, на котором ездит по Украине, переоборудовал специально для того, чтобы там было комфортно.

Олег Винник является одним из самых известных артистов в современном шоу-бизнесе, поэтому его нетерпеливо ждут с концертами в каждом уголке страны. Для того, чтобы концерты были удачными, певец позаботился о комфортном переезде между городами.

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На чем гастролирует Олег Винник

Перед концертом во Львове, который состоялся в начале октября, Олег дал новое интервью, а также показал микроавтобус, на котором гастролирует. Мужчина рассказал, что приобрел автобус, который полностью разбирали и переоборудовали. Там установили комфортные сиденья и большую кровать с матрасом с подогревом, чтобы Олег мог отдохнуть после концерта и восстановиться до начала следующего выступления. А также там есть уникальная подсветка, звук, караоке.

Но выспаться в автомобиле Виннику не удается из-за ям на украинских дорогах: "Я не жалуюсь. Потому что если ты не спишь, а работаешь, живешь и при этом счастлив, то что еще нужно?".

В автобусе Олег стремится побыть в тишине, без музыки и фильмов. После концерта просто хочется, чтобы уши отдохнули.



Автобус Олега Винника / Скриншот из видео



Матрас с подогревом в автобусе Олега Винника / Скриншот из видео