Подвал, огурцы, собака, – Юлия Санина из The Hardkiss показала, как пересиживала ракетную атаку

Фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина сегодня стала свидетелем очередной массированной ракетной атаки. Она показала, как пересиживала тревогу в подвале.

Сегодня утром, 16 декабря, состоялся очередной массированный ракетный удар по территории Украины и ее энергетике. На это отреагировали украинские звезды, в частности, лидер группы The Hardkiss и судья Нацотбора.

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Юлия Санина показала себя во время тревоги

Чтобы поддержать любителей, певица поделилась своим фото. Она показала, как пересиживала воздушную тревогу в подвале – вместе со своей собакой. Юлия позировала в теплой кофточке и без макияжа, с завязанными в хвост волосами.

Киев. Воздушная тревога. Подвал. Огурцы. Собака-антистресс,

– прокомментировала Юлия Санина.



Юлия Санина / Фото из инстаграма звезды

Ракетный удар 16 декабря

С начала полномасштабного вторжения это уже 9 массированная ракетная атака оккупантов. Известно, что Россия выпустила около 60 ракет: это два залпа "Калибров", запущенные из акватории Черного моря, ракеты Х-101 из истребителей Ту-95 из Каспийского моря, ракеты Х-555, удары из комплексов С-300.

Взрывы звучали во многих украинских областях: первые звуки прозвучали в Киевской и Харьковской областях, впоследствии в Кировоградской и Днепропетровщине, в частности, в Кривом Роге. ПВО работало в Полтавской области и в Одесской области.

В Офисе Президента сообщили, что из-за российских обстрелов по всей Украине вводят экстренные аварийные отключения света. Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию – из-за российских обстрелов потеряно более 50% потребления объединенной энергетической системы.