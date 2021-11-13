"Маска" 2 сезон 4 выпуск: кто покинул шоу

В 4 выпуске 2 сезона "Маски", который телезрители увидели 13 ноября, выступили шесть загадочных персонажей группы. Традиционно, двое из них попали в номинацию на разоблачение. Чье лицо зрители в зале захотели увидеть на этот раз – рассказываем дальше.

Шоу "Маска" телеканала "Украина" полюбили не только взрослые, но и дети. Каждую субботу миллионы семей собираются перед экранами, чтобы узнать имя еще одной знаменитости, которая прячется под каким-то из костюмов.

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Согласно правилам шоу, в одном эфире проходят два голосования, которые проходят в специальном приложении: одно – после выступления первой половины участников, второе – после всех других участников. Звездные детективы и зрители в зале в каждом голосовании выбирают одного персонажа, который им понравился больше всего. Тот, кто набирает наименьшее количество баллов, попадает в номинацию на разоблачение.

В финальном голосовании только зрители выбирают между двумя масками. Они голосуют за того, с кого хотят снять маску. Участник, который наберет наибольшее количество голосов должен показать свое лицо.

В 4 выпуске первыми на масштабной сцене выступили Совенок, Скандал и Мухомор. Именно между ними зрители в зале и звездные детективы выбирали одного номинанта на разоблачение. На этот раз меньше всего поразило выступление Совенка.



Скандал, Мухомор и Совенок / Фото прессслужбы

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Второе голосование в этот вечер состоялось между Тигром, Шмелем и Гориллой. В зону риска попала Горилла, которая не смогла покорить сердца танцевальным выступлением.



Тигр, Шмель и Горилла / Фото пресс-службы

Финальный выбор был очень напряженным. Выбор пришлось делать между милым Совенком и проницательной Гориллой. Зрители решили снять маску с Совенка.

Звездные детективы предполагали, что под этим костюмом может быть Виктор Бронюк, однако оказалось, что это лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Сергей Танчинец.