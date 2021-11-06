"Маска" 2 сезон 3 выпуск: кто выбыл

В 3 выпуске второго сезона гипершоу "Маска" выступили шестеро участников группы А. Они показали новые потрясающие постановки и пытались запутать звездных детективов и зрителей в зале. Кому не удалось завоевать расположение публики – узнавайте дальше.

6 ноября шоу "Маска", которое можно посмотреть на телеканале" Украина", навсегда покинул один персонаж. Набрав наименьшее количество баллов от судей и зрителей, участник попал в номинацию. А после результатов финального голосования ему пришлось снять маску и показать настоящее лицо.

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Согласно правилам шоу, в одном эфире происходят два голосования, которые проходят в специальном приложении: одно – после выступления первой половины участников, второе – после всех других участников. Звездные детективы и зрители в зале в каждом голосовании выбирают одного персонажа, который им понравился больше всего. Тот, кто набирает наименьшее количество баллов, попадает в номинацию на разоблачение.

В финальном голосовании только зрители выбирают между двумя масками. Они голосуют за того, с кого хотят снять маску. Участник, который наберет наибольшее количество голосов должен показать свое лицо.

Первое голосование происходило между Поросенком, Летучей мышью и Феей. Ведущий Владимир Остапчук огласил результаты, согласно которым в номинацию попала Фея.

Во второй половине выпуска выступили Робот, Котик и Жирафа. На этот раз меньше всего впечатлило выступление Котика, поэтому участник оказался в зоне риска на разоблачение.

Финальный выбор, как всегда, делали зрители в зале. Они захотели снять маску с Феи. Оказалось, что под ярким костюмом пряталась Лилия Ребрик.

Отметим, среди вариантов звездных детективов относительно того, кто может прятаться под маской, в этом выпуске были такие имена: Анна Ризатдинова, Лилия Подкопаева, Лилия Ребрик, Екатерина Бужинская, Jerry Heil. Дзидзьо угадал, что это именно телеведущая и актриса Лилия Ребрик.