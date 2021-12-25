"Маска" 2 сезон: все выступления и подсказки суперфиналистов
Источник:24 канал
25 декабря на телеканале "Украина" состоится суперфинал 2 сезона самого загадочного шоу страны "Маска". Далее смотрите все выступления финалистов и вспоминайте их подсказки.
За победу в шоу будет бороться эпатажный Скандал, меланхоличная Жирафиха и чувственный Мухомор. Каким был их путь на "маске" – смотрите дальше.
Обратите внимание "Маска" 2 сезон: Владимир Остапчук рассказал, каким будет суперфинал шоу
Суперфиналисты 2 сезона "Маски"
Скандал
Подсказки:
- русскоязычная;
- всю жизнь мечтала посвятить себя исцелению человеческих душ, но сейчас работает по специальности, которую получила в университете;
- в каждом выпуске Скандал показывала звездным детективам черные ящики, в которых были: микрофон, фата, портрет турецкого султана чашка с изображением Фриды Кало и с коньяком;
- Скандал обожает сплетни и одна из них приписывает ей интимную связь с народным любимцем, который выпускает продукт, который никогда бы не рекламировала Дженнифер Лопес;
- участниц часто показывают в телевизоре в довольно непристойных шоу;
- когда-то она жила с несколькими мужчинами одновременно;
- берет все от жизни и получает от этого удовольствие;
- Виталий, Алексей, Тимур, Сергей – с каждым из них у нее было что-то очень личное;
- имеет много номинаций в престижных премиях и конкурсах;
- у нее скандальная судьба;
- ее фамилия должна быть на доске почета в Университете Гринченко.
Выступление скандала во 2 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн
Выступление Скандала в 4 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн
Выступление Скандала в 6 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн
Выступление Скандала в 6 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн
Выступление Скандала в 8 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн
Выступление Скандала в 9 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн
Жирафиха
Подсказки:
- выступает в образе невесты;
- ей гораздо комфортнее было бы лет 50 назад, ведь те времена напоминают ей детство;
- человек, который помог ей на сцене, сформировался как личность в 70-е годы;
- в детстве Жирафиха посещала кружки, которые имели яркие и блестящие названия;
- участница любит все яркое и солнечное;
- является фанаткой художника, который был сторонником мастера кунг-фу;
- одно из величайших увлечений – любовь к 70-м годам прошлого века, артефакты того времени;
- песню Джамалы "1944" для одного из выступлений она выбрала не просто так;
- 2021 год принес ей удачу, ведь она участвовала в грандиозном событии;
- она стала не первой, но и этого было вполне достаточно, чтобы войти в историю;
- когда-то именем писателя, который является ее гороскопическим двойником, называли улицы;
- вся страна знает, как Жирафиха любит свою маму;
- ноты симфонии Бетховена являются очень особенными для нее;
- публично девушка не обсуждает личную жизнь.
Выступление Жирафихи в 1 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн
Выступление Жирафихи в 3 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн
Выступление Жирафихи в 5 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн
Выступление Жирафихи в 7 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн
Выступление Жирафихи в 7 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн
Выступление Жирафихи в 9 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн
Мухомор
Подсказки:
- о нем часто говорят: "Ничего интересного", но за непривлекательным видом скрывается нежная душа и романтическая личность;
- страсть Мухомора – пение и любовь;
- первая песня – история о двух влюбленных, которых разделила любовь;
- Лев и Дракон, которые в первом сезоне исполняли песни в стиле рок, придали ему уверенности;
- Мухомор меланхоличен и одинок;
- он часто менял внешность;
- однажды он хотел заявить о себе на весь мир у елки, однако славу ему принесла ива;
- участник пытался попасть в гламурное шоу, однако не смог, потому что "усатая камбала" оказалась проворнее за него;
- Мухомор часто был влюблен и часто оставался сам;
- он разведен и пишет песни;
- занимался боевыми искусствами;
- его часто путают с другими людьми;
- в жизни этого участника есть душевная трагедия, которой никто не интересуется;
- первую любовь встретил благодаря лешему в селе Ковалевка.
Выступление Мухомора во 2 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн
Выступление Мухомора в 4 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн
Выступление Мухомора в 6 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн
Выступление Мухомора в 6 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн
Выступление Мухомора в 8 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн
Выступление Мухомора в 9 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн