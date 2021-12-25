"Маска" 2 сезон: все выступления и подсказки суперфиналистов

25 декабря 2021 , 15:45
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Источник:

24 канал

25 декабря на телеканале "Украина" состоится суперфинал 2 сезона самого загадочного шоу страны "Маска". Далее смотрите все выступления финалистов и вспоминайте их подсказки.

За победу в шоу будет бороться эпатажный Скандал, меланхоличная Жирафиха и чувственный Мухомор. Каким был их путь на "маске" – смотрите дальше.

Обратите внимание "Маска" 2 сезон: Владимир Остапчук рассказал, каким будет суперфинал шоу

Суперфиналисты 2 сезона "Маски"

Скандал ​

Подсказки:

  • русскоязычная;
  • всю жизнь мечтала посвятить себя исцелению человеческих душ, но сейчас работает по специальности, которую получила в университете;
  • в каждом выпуске Скандал показывала звездным детективам черные ящики, в которых были: микрофон, фата, портрет турецкого султана чашка с изображением Фриды Кало и с коньяком;
  • Скандал обожает сплетни и одна из них приписывает ей интимную связь с народным любимцем, который выпускает продукт, который никогда бы не рекламировала Дженнифер Лопес;
  • участниц часто показывают в телевизоре в довольно непристойных шоу;
  • когда-то она жила с несколькими мужчинами одновременно;
  • берет все от жизни и получает от этого удовольствие;
  • Виталий, Алексей, Тимур, Сергей – с каждым из них у нее было что-то очень личное;
  • имеет много номинаций в престижных премиях и конкурсах;
  • у нее скандальная судьба;
  • ее фамилия должна быть на доске почета в Университете Гринченко.

Выступление скандала во 2 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн

 

Выступление Скандала в 4 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн​

 

Выступление Скандала в 6 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн

 

Выступление Скандала в 6 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн​

 

Выступление Скандала в 8 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн​

 

Выступление Скандала в 9 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн​

Жирафиха

Подсказки:

  • выступает в образе невесты;
  • ей гораздо комфортнее было бы лет 50 назад, ведь те времена напоминают ей детство;
  • человек, который помог ей на сцене, сформировался как личность в 70-е годы;
  • в детстве Жирафиха посещала кружки, которые имели яркие и блестящие названия;
  • участница любит все яркое и солнечное;
  • является фанаткой художника, который был сторонником мастера кунг-фу;
  • одно из величайших увлечений – любовь к 70-м годам прошлого века, артефакты того времени;
  • песню Джамалы "1944" для одного из выступлений она выбрала не просто так;
  • 2021 год принес ей удачу, ведь она участвовала в грандиозном событии;
  • она стала не первой, но и этого было вполне достаточно, чтобы войти в историю;
  • когда-то именем писателя, который является ее гороскопическим двойником, называли улицы;
  • вся страна знает, как Жирафиха любит свою маму;
  • ноты симфонии Бетховена являются очень особенными для нее;
  • публично девушка не обсуждает личную жизнь.

Выступление Жирафихи в 1 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн

 

Выступление Жирафихи в 3 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн​

 

Выступление Жирафихи в 5 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн​

 

Выступление Жирафихи в 7 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн

 

Выступление Жирафихи в 7 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн​

 

Выступление Жирафихи в 9 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн​

Мухомор

Подсказки:

  • о нем часто говорят: "Ничего интересного", но за непривлекательным видом скрывается нежная душа и романтическая личность;
  • страсть Мухомора – пение и любовь;
  • первая песня – история о двух влюбленных, которых разделила любовь;
  • Лев и Дракон, которые в первом сезоне исполняли песни в стиле рок, придали ему уверенности;
  • Мухомор меланхоличен и одинок;
  • он часто менял внешность;
  • однажды он хотел заявить о себе на весь мир у елки, однако славу ему принесла ива;
  • участник пытался попасть в гламурное шоу, однако не смог, потому что "усатая камбала" оказалась проворнее за него;
  • Мухомор часто был влюблен и часто оставался сам;
  • он разведен и пишет песни;
  • занимался боевыми искусствами;
  • его часто путают с другими людьми;
  • в жизни этого участника есть душевная трагедия, которой никто не интересуется;
  • первую любовь встретил благодаря лешему в селе Ковалевка.

Выступление Мухомора во 2 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн

 

Выступление Мухомора в 4 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн​

 

Выступление Мухомора в 6 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн​

 

Выступление Мухомора в 6 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн​

 

Выступление Мухомора в 8 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн​

 

Выступление Мухомора в 9 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн​

 

 

Автор: Христина Кобак