"Маска" 2 сезон: Владимир Остапчук рассказал, каким будет суперфинал шоу

25 декабря состоится суперфинал 2 сезона самого загадочного шоу страны – "Маска". Ведущий Владимир Остапчук поделился, что в эту субботу на сцену выйдут 2 звездных гостя, а также непревзойденные финалисты.

В грандиозном суперфинале за победу будут бороться 3 ярких персонажа – Мухомор, Скандал и Жирафа. Они трое снимут маски и покажут настоящие лица.

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Каким будет 10 выпуск "Маски"

В каждом выпуске Владимир Остапчук представал перед камерами в разных костюмах. В финале он предстанет перед камерами в образе Гая Юлия Цезаря.

"В начале выпуска я предстаю перед зрителями и детективами с трофеем, который является символом не только победы, но и признания уникальных способностей триумфатора миллионами украинских зрителей", – рассказал Остапчук.



Владимир Остапчук в суперфинале "Маски-2" / Фото пресс-службы

В финале зрители познакомятся еще с двумя загадочными персонажами: "Одного из них мы откроем уже в эту субботу, а другого героя увидим ровно через неделю – в "Новогодней Маске"! Так что у вас, наши дорогие зрители, будет целая неделя на то, чтобы догадаться, какая суперзвезда спряталась в этом образе".

Владимир Остапчук о финалистах "Маски-2"

Скандал – это человек-эпатаж, который каждый эфир дарил нам невероятные эмоции, постоянно насмехался над детективами, а однажды даже не вышел на голосование.

Жирафа – хрупкая и меланхоличная участница, которая влюбила в себя Дзидзьо и каждый раз демонстрировала просто космические метаморфозы голоса.

Мухомор – лирик, из-за которого едва не разругались Андрей Данилко и Оля Полякова. Андрей Михайлович заявил, что точно знает, кто там скрывается.

Финалисты 2 сезона "Маски" / Фото из инстаграма шоу