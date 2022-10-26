"Вас же молодежь копирует": Маша Ефросинина показала образ total black, а ее разнесли за худобу

С начала полномасштабной войны Маша Ефросинина редко появляется в эффектных look и с безупречным мейком, а на днях похвасталась образом total black. Однако фоловеры не оценили ее аутфит, а захейтили за чрезмерную худобу.

В феврале Маша Ефросинина уехала из дома в худые, кроссовки и пуховик, а когда осела с детьми в Германии, вернулась к своему привычному элегантному стилю. Так что 2-миллионной инстаграмм-аудитории она показала изысканный аутфит в любимом черном.

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Маша Ефросинина показала образ total black

Звезда подобрала брюки прямого кроя и удлиненную блузу с V-образным декольте и объемными рукавами. Этот ансамбль она завершила босоножками на каблуке и продефилировала коридором на видео.

Темные времена не должны нести тьму в наши души,

– подписала Маша Ефросинина.

Сеть "разнесла" Ефросинину за худобу

Сотни пользователей проигнорировали фэшн-образ Маши Ефросининой, а раскритиковали ее за чрезмерную худобу. Некоторые даже упрекают, что ведущая пропагандирует анорексию:

"У вас так скоро анорексия начнется. Берегите себя и свое здоровье ради вашей семьи";

"Машенька, не обижайся, пожалуйста, но худоба нездоровая";

"Я никогда такого никому не пишу, не говорю, но уж страшненько худая. На вас же молодежь смотрит, копирует, а равняться на нездоровый вид – это не норм";

"По моему мнению, Маше не подобает быть слишком худой, но мне кажется, что Маша себе такой нравится";

"Божечки, уже анорексия. Моложе не стала";

"Маша наша совсем похудела";

"Маша, это уже нужно немного прибавить в весе";

"Думаю, Маша не намеренно начала худеть именно в период войны, это нервы и переживания сделали свое дело".

Интересно, что Ефросинина уже комментировала причину своего стремительного похудения, может, именно поэтому проигнорировала очередную порцию хейта от фолловеров.

"У меня первые недели не было аппетита. Я – человек, который всю свою жизнь мечтал быть тонким и стройным, смотрел в зеркало и понимал, что что-то не то. Не было аппетита, не лезло. Даже если я что-то под крик мужчины запихивала, оно лезло назад", – делилась телезвезда.