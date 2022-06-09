Машина стала моим домом, – Могилевская показала, как украшает авто цветами от военных

Украинская исполнительница Наталья Могилевская показала новое фото. Она призналась, что во время войны ее домом стал автомобиль.

Известная украинская певица Наталья Могилевская во время войны ездит в военных и переселенцев, которым поет песни. Звезда поделилась, что автомобиль стал ее вторым домом.

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Наталья Могилевская показала новое фото

На своей странице в инстаграме исполнительница опубликовала новое фото. Вероятно, звезда снова направлялась на очередное выступление. Штора на окне в автомобиле была украшена цветами – Наталья поделилась, что получает такие презенты от военных.

Моя машина сегодня стала моим домом, украшающим лесные цветы от военных,

– призналась Наталья Могилевская.



Наталья Могилевская / Фото с инстаграма Наталии Могилевской

Любители активно комментируют новый снимок артистки. Они благодарят за поддержку военных в нелегкое время:

"Наталья, ты очень сильная, молодчина";

"Супер";

"Наталья, вы великая героиня с большой буквы. Спасибо вам за ваш дух, поддержку";

"Спасибо вам и нашим защитникам";

"Всегда знала, что вы красивы как внешне, так и внутренне";

"Вы – молодец";

"Наталья, вы боец";

"Вы невероятная, многим артистам нужно равняться на Вас. Вы такая искренняя, откровенная. Ваши песни очень душевные. Дай Бог Вам крепкого здоровья. Лично очень благодарна, что Вы в Украине сейчас";

"Наталья, благодарим Вас за любовь и поддержку ребят на передовой".

Отметим, что Наталья Могилевская признавалась, что сама получает поддержку от любимого. Звезда решила воздержаться от деталей истории любви, но отметила, что мужчина всегда с ней и не оставляет ее саму.

"Мы провели с ним все это время. Он ездит со мной по городам, защищает меня. Были в Запорожье, три концерта для военных медиков, переселенцев из Мариуполя. Он ездит со мной и защищает от всего. Мне с ним, как в песне – и смерть не страшна. Но я считаю, что во время войны все истории любви – не ко времени. И нашу историю мы расскажем наверняка что после войны. Однако я очень благодарна ему за то, что он был со мной", – делилась артистка.