"Ты такая толстенькая": Маша Ефросинина вспомнила, как 20 лет назад над ней издевались мужчины

Если сейчас Маши Ефросининой упрекают за чрезмерную худобу, то 20-25 лет назад высмеивали за лишний вес. Ведущая говорит, что мужчины называли ее "толстенькой" и тыкали на целлюлит.

Маша Ефросинина неоднократно рассказывала, что в начале телекарьеры набрала лишний вес из-за ранних подъемов и неправильного питания. Оказывается, тогда над ней насмехались мужчины. Как ее оскорбляли прямо в постели, узнавайте дальше.

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Как над Ефросининой издевались мужчины из-за лишнего веса

До брака, когда у меня был лишний вес, каждые сексуальные отношения с мужчиной обязательно сопровождались: "Боже, какие у тебя ляшечки", "Боже, у тебя целлюлит? Тебе 20 лет, а у тебя целлюлит?", "А я вижу по телевизору, ты пухленькая, но в жизни такая толстенькая", "Ой, говорят, что кадр прибавляет веса, но не прибавляет веса, ты в жизни такая". Говорили мне в постели мужчины,

– вспомнила Маша Ефросинина.

Она заверила, что помнит каждого из них, потому что "проглатывала это и много лет ходила к психотерапевту". Поэтому ведущая обратилась ко всем девушкам, которые терпят подобные насмешки, и посоветовала убегать от токсичных парней.

"Говорите "нет" токсичным мужчинам, скажите "нет" токсичным отношениям, унижениям, насмешкам, обидам. Говорите этому твердое "нет", потому что есть один на это ответ – это не изменится, это не рассосется, он не станет другим, он будет продолжать так себя вести с вами", – подчеркнула Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина об издевательствах мужчин из-за веса / Скриншот с видео

Кстати, на фоне стресса из-за полномасштабной войны телезвезда очень похудела, ведь "не было аппетита, не лезло". В октябре она запостила гламурное видео в total black, а в комментариях вместо комплиментов ее раскритиковали за худобу. Ефросининой писали: "У вас так скоро анорексия начнется", "Уже страшненько худая. На вас же молодежь смотрит, копирует", "Божечки, уже анорексия". Тогда она отправила "в ж*пу всех сторонников теорий об операциях, рвотах и глистах" и напомнила, что на стрессе нормально не только набирать вес, но и терять.