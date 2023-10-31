Вылечила акне, – Маша Полякова впервые показала честные фото без макияжа

31 октября 2023, 20:30
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Маша Полякова

Маша Полякова часто в инстаграмме показывает реалии своей жизни. На днях она поделилась, что долгое время страдает из-за проблемной кожи.

В частности, у Маши с подросткового возраста были акне. К счастью, ей удалось вылечиться. Поэтому она показала свою кожу до лечения и теперь.

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Маша Полякова показала фото без макияжа

Выяснилось, что девушка борется с проблемной кожей с 13 лет. Но ей удалось вылечиться и теперь Маша может ходить без макияжа на улице и чувствует себя уверенно. Следы постакне хоть и остались на лице Марии, но невооруженным глазом они едва заметны.

Вот так я выгляжу без макияжа. Но я вылечила акне, теперь я хожу по улицам без мейка, а это я не делала от 13 лет,
– написала под фото девушка.


Маша Полякова без макияжа / Скриншот с инстаграмм-сторис

Как Маша Полякова выглядела с акне и теперь / Скриншот с инстаграмм-сторис

Как другие звезды выглядят без макияжа

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Автор: Софія Хомишин