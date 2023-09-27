Теперь живет сама: 18-летняя дочь Оли Поляковой съехала от звездных родителей

Старшая дочь певицы Оли Поляковой теперь живет сама в столице. 18-летняя Маша Полякова после поступления в университет съехала из родительского дома на квартиру.

Радостной новостью Мария поделилась в инстаграм-сторис. Звездная дочь признается, что хуже всего для нее – готовить самостоятельно.

Интересно Так уж выросла, – Маша Полякова показала редкое фото с младшей сестрой

Девушка несколько недель назад поступила в Киевскую консерваторию. А днями Маша Полякова приняла решение жить самостоятельно.

Дочь певицы съехала на квартиру. Теперь ей приходится самой готовить, хотя она этого не любит.

Однако девушка придумала, как обеспечить себя едой. Машу пригласил папа в ресторан, поэтому блоггер забрала с собой блюда, которые не смогла доесть.

Быть одной, когда папа позвал в ресторан, ты поела со всех тарелок, а все, что заказала себе, забрала домой. Почему? Потому что живу одна, готовить не люблю, тратить средства на доставку тоже. А это будет обед, ужин и завтрак,

– объяснила Полякова.



Маша Полякова уехала от родителей / Скирншот с ее инстаграмм-сторис

Почему Маша Полякова живет в Киеве