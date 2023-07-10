Дочь Поляковой показала нежные поцелуи с любимым и нарвалась на критику из-за дерзкого фото

Дочь украинской певицы Оли Поляковой взбудоражила сеть новыми фото. На одной фотографии 18-летняя Маша показала нежные поцелуи с любимым, а на втором – продемонстрировала непристойный жест, из-за чего нарвалась на критику.

Мария Полякова поделилась новыми фото с фотосессии со своим бойфрендом Артуром. Раньше она показывала романтическую прогулку с любимым на улицах Великобритании.

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Маша Полякова взбудоражила сеть новыми фото

На странице в Инстагрме девушка показала несколько новых снимков. На первом кадре Маша и Артур нежно обнимаются и целуются. Девушка одета в черную шляпку и белое платья, а также в бежевое цветовое пальто. Ее любимый примерил черное пальто и белую рубашку.



Маша Полякова с бойфрендом / Фото с ее инстаграммы

В то же время на второй фотографии дочь Поляковой с бойфрендом показывают на камеру средний палец. За это звезду подвергли критике в сети. Не все подписчики отнеслись к этому с пониманием. Что пишут Маше в комментариях:

"Культурная девочка. Воспитанная…"

"Маша очень неуверенная в себе личность, если постится такие фото с факом".

"Задвиньте себе эти пальцы в одно место. Яблоки от яблони далеко не падает, это факт".

"Ужас. Зачем показывать такое? Это получается нам показывает?! Как-то некрасиво. Отписываюсь".

"Первое фото очень хорошее, а содержание второго фото чуть-чуть не понимаю".

"Маша классно вышла. Второе фото для критиков первого".



Маша Полякова с бойфрендом / Фото с ее инстаграммы

Напомним, что о романе Маши Поляковой и Артура стало известно в январе этого года. Судя по всему, молодые люди встретились в Лондоне, где оба живут и учатся. Они уже даже познакомились с родителями друг друга.

Недавно дочь Оли Поляковой показала фото с кольцом, чем спровоцировала сплетни о помолвке. Но потом показала фото, расставившее все точки над "i". Оказалось, что это была просто шутка.