Дочь Оли Поляковой показала фото из театра и нарвалась на критику: звездная мама вступилась

Дочь известной певицы Оли Поляковой Маша сходила на спектакль в лондонский театр. Девушка похвасталась фото оттуда, но в очередной раз нарвалась на критику. Поклонников смутила важная деталь в посте юной звезды.

Отметим, что Маша Полякова уже давно известна своим эпатажным стилем одежды и поведением. Так, для выхода в театр 18-летняя девушка избрала аутфит настоящей леди.

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Мария показала фото из театра в соцсетях. На фотографии девушка позировала в роскошном платье в цветочный узор. Дочь Поляковой заколола волосы и дополнила свой образ украшениями.



Маша Полякова в театре / Фото с ее инстаграммы

Однако поклонников смутила одна деталь в ее посте. Фото девушка подписала так: "Подписи не будет, не до*б*тесь".

В комментариях подписчики Маши отметили, что она не может обойтись без нецензурной брани. Пользователи сети также подчеркнули, что она снова вернулась к своему пошлому поведению и становится все больше похожа на звездную маму. Вот что ей написали в комментариях:

"Без мата никуда".

"Что дочка, что мамочка!"

"Одна пошлость."

"А мы и не собирались дооооооо".

Оля Полякова вступилась

Певица отреагировала на критику людей. Она вмешалась в ситуацию, защитив дочь.

Моя красавица! Ты никому ничего не должна! Люди будут всегда уезжать, на то у них и есть рот. Будь счастлива, выбирай себя, свой путь, не оборачивайся и не слушай ничего, что может тебя остановить! Люблю! Горжусь! Ты золото,

– поддержала Машу звездная мама.



Оля Полякова вступилась за дочь / Скриншот комментариев

К слову, в свой день рождения Маша Полякова улетела в Париж. Девушка прогулялась с бойфрендом по улочкам города и показала романтические фото. Однако подпись на пост возмутил читателей и привел к критике. Что не понравилось украинцам – читайте в статье.

Напомним, что Маша Полякова после полномасштабного вторжения переехала жить в Великобританию. Она уже освоилась в новой стране и завела знакомства.