Ему с этим жить, – Маша Ефросинина прокомментировала свою ссору с Горбуновым

Недавно Машу Ефросинину осудили в сети за то, что она долго не комментировала скандал вокруг Юрия Горбунова. После этого она заявила, что он перестал для нее существовать. Ведущий ответил ей. Теперь Ефросинина прокомментировала их ссору.

Оказалось, что когда начался скандал с Горбуновым, она ехала к детям на отдых, поэтому не проверяла новости. И как только ведущая увидела эту информацию, сразу опубликовала сообщение в инстаграмме.

Интересно Я протестую, – Маша Ефросинина ответила, как относится к мужчинам, выехавшим из страны.

Мария тогда написала, что будет высказываться, если сочтет нужным. После этого хейтеры начали обвинять ее в том, что она огораживает Горбунова.

Когда я начиталась тех 3 тысяч комментов того, что я чуть ли не союзница Юрия Горбунова в этой схеме, я просто написала: "Да от*битесь с ним",

– говорит Ефросинина.

Звезда добавила, что ведущий прекратил для нее свое существование еще в 2021 году.

На это Горбунов ответил, что Ефросинина все придумала, потому что "решила воспользоваться возможностью". По его словам, об этом конфликте лучше спросить у нее.

Ведущая считает, что он так сказал, чтобы не говорить правду.

"А так, как он сказал, что пусть Маша говорит, это, как правило, говорят люди, которые не хотят, чтобы правда раскрылась. Поэтому ему с этим жить… И я написала правду – мне не интересен этот человек", – ответила Маша.

Смотреть интервью с Машей Ефросининой: видео

Скандал вокруг Горбунова: коротко