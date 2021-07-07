Скажи телу спасибо: Маша Ефросинина призналась о комплексах с фигурой и снялась в рекламе белья

Телеведущая Маша Ефросинина приняла участие в новом кампейне украинского бренда brabrabra. Для фотосессии она примерила удобное и элегантное нижнее белье, которое подчеркивало замечательные формы ведущей.

Телеведущая не только примерила несколько образцов нижнего белья, но и рассказала личную и откровенную историю, как принимала и полюбила свое тело. Маша Ефросинина убеждена, что любовь к себе начинается не с внешних проявлений, а с внутренних.

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"Сексуальность в глазах, а не в одежде", – Маша о комплексах

"В 12 лет, когда у меня выросла грудь, я сказала маме, что в школу больше не пойду – всех девочек, кто носит бюстгальтеры, мальчишки обзывали дойными коровами. В 15 лет во время урока танцев учитель кричал на всех нас, что мы жирные... В 19 лет во время секса парень сказал мне, что никогда до этого не спал с толстушкой... Далее вы все более-менее знаете: о лишнем весе, о пересудах, о похудении и о том, как я не люблю эту тему", – поделилась историей женщина.



Маша Ефросинина в рекламе белья brabrabra / Скриншот с сайта

Ведущая прятала свое тело за широкой одеждой, а на вопрос почему у нее такой стиль, отвечала, что "сексуальность в глазах, а не в одежде". Но звезда все же решилась принять свое тело, полюбить его и показать перед всей Украиной, поразив стройными и подтянутыми формами.

Эта история – не о первой обнаженной съемке в моей жизни, а о моем пути к своему телу. Телу, которое со мной пережило все, которое простило мне пытки над ним и ненависть. Телу, которое в один момент сказало мне: "Или давай полюбим друг друга, или все, что ты делаешь с нами – тупая и бездарная трата твоей бесценной жизни",

– откровенно рассказала Маша.

В итоге она призналась в победе над своими комплексами и призывает каждую девушку полюбить себя, как это однажды сделала она. Также она призвала оставлять в сети свои фотографии с хэштегом #СкажиТілуДякую.

Реакция сети

Фанаты были поражены "исповедью" любимой ведущей и оставили восторженные комментарии в инстаграме: