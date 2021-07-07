Скажи тілу дякую: Маша Єфросиніна зізналась про комплекси з фігурою та знялась у рекламі білизни
Джерело:інстаграм Маші Єфросиніної
Телеведуча Маша Єфросиніна взяла участь у новому кампейні українського бренду brabrabra. Для фотосесії вона приміряла зручну та елегантну спідню білизну, яка підкреслювала чудові форми ведучої.
Телеведуча не лише приміряла декілька зразків спідньої білизни, а й розповіла особисту та відверту історію, як приймала та полюбила власне тіло. Маша Єфросиніна переконана, що любов до себе починається не із зовнішніх проявів, а з внутрішніх.
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"Сексуальність в очах, а не в одязі", – Маша про комплекси
"У 12 років, коли у мене виросли груди, я сказала мамі, що в школу більше не піду – всіх дівчаток, хто носить бюстгальтери, хлопчаки обзивали дійними коровами. У 15 років під час уроку танців учитель кричав на всіх нас, що ми жирні… У 19 років під час сексу хлопець сказав мені, що ніколи до цього не спав з товстункою… Далі ви все більш-менш знаєте: про зайву вагу, про пересуди, про схуднення і про те, як я не люблю цю тему", – поділилась історією жінка.
Маша Єфросиніна в рекламі білизни brabrabra / Скриншот із сайту
Ведуча ховала своє тіло за широким одягом, а на запитання чому у неї такий стиль, відповідала, що "сексуальність в очах, а не в одязі". Але зірка все ж наважилась прийняти своє тіло, полюбити його і показати перед всією Україною, вразивши стрункими та підтягнутими формами.
Ця історія – не про першу оголену зйомку в моєму житті, а про мій шлях до свого тіла. Тіла, яке зі мною пережило все, яке пробачило мені катування над ним і ненависть. Тіла, яке в один момент сказало мені: "Або давай полюбімо один одного, або все, що ти робиш з нами – тупа і бездарна трата твого неоціненного життя",
– відверто розповіла Маша.
У підсумку вона зізналась у перемозі над своїми комплексами і закликає кожну дівчину полюбити себе, як це одного разу зробила вона. Також вона закликала залишати у мережі власні фото з хештегом #СкажиТілуДякую.
Реакція мережі
Фанати були вражені "сповіддю" улюбленої ведучої та залишили захопливі коментарі в інстаграмі:
- "Вау!";
- "Маша! Яка ж ти красива!";
- "Маша, ви – прекрасні! Ви – приклад для багатьох і мій особистий приклад натхнення";
- "Дуже складно уявити собі, що у вас були комплекси з приводу зовнішності. Ви – одна з найкрасивіших жінок. Спасибі, що відверто про це говорите!";
- "У Вас дуже гарна фігура!!! Про які недоліки ви говорите?";
- "Шикарна реклама!";
- "Маріє, це бомба. Ви зробили себе самі!";
- "Мені здається що це не про рекламу, а про нас "жінок", справжніх".