Скажи тілу дякую: Маша Єфросиніна зізналась про комплекси з фігурою та знялась у рекламі білизни

Телеведуча Маша Єфросиніна взяла участь у новому кампейні українського бренду brabrabra. Для фотосесії вона приміряла зручну та елегантну спідню білизну, яка підкреслювала чудові форми ведучої.

Телеведуча не лише приміряла декілька зразків спідньої білизни, а й розповіла особисту та відверту історію, як приймала та полюбила власне тіло. Маша Єфросиніна переконана, що любов до себе починається не із зовнішніх проявів, а з внутрішніх.

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"Сексуальність в очах, а не в одязі", – Маша про комплекси

"У 12 років, коли у мене виросли груди, я сказала мамі, що в школу більше не піду – всіх дівчаток, хто носить бюстгальтери, хлопчаки обзивали дійними коровами. У 15 років під час уроку танців учитель кричав на всіх нас, що ми жирні… У 19 років під час сексу хлопець сказав мені, що ніколи до цього не спав з товстункою… Далі ви все більш-менш знаєте: про зайву вагу, про пересуди, про схуднення і про те, як я не люблю цю тему", – поділилась історією жінка.



Маша Єфросиніна в рекламі білизни brabrabra​ / Скриншот із сайту

Ведуча ховала своє тіло за широким одягом, а на запитання чому у неї такий стиль, відповідала, що "сексуальність в очах, а не в одязі". Але зірка все ж наважилась прийняти своє тіло, полюбити його і показати перед всією Україною, вразивши стрункими та підтягнутими формами.

Ця історія – не про першу оголену зйомку в моєму житті, а про мій шлях до свого тіла. Тіла, яке зі мною пережило все, яке пробачило мені катування над ним і ненависть. Тіла, яке в один момент сказало мені: "Або давай полюбімо один одного, або все, що ти робиш з нами – тупа і бездарна трата твого неоціненного життя",

– відверто розповіла Маша.

У підсумку вона зізналась у перемозі над своїми комплексами і закликає кожну дівчину полюбити себе, як це одного разу зробила вона. Також вона закликала залишати у мережі власні фото з хештегом #СкажиТілуДякую.

Реакція мережі

Фанати були вражені "сповіддю" улюбленої ведучої та залишили захопливі коментарі в інстаграмі: