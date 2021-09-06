Маша Ефросинина рассказала, как забеременела почти одновременно с сестрой

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина и ее сестра Лиза не планировали беременеть одновременно. Однако по странному стечению обстоятельств, родные сестры забеременели и стали мамами с разницей в 1,5 месяца.

Успешная украинская ведущая Маша Ефросинина является не только образцовой звездной мамочкой, но и тетей. Она быстро находит язык с племянниками Варварой и Сергеем. К тому же звезда хотела бы чаще видеться с детьми своей сестры, ведь между ее сыном Сашей и Сережей разница в возрасте – всего 1,5 месяца.

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Так, родные сестры забеременели практически одновременно. Радостной новостью Маша и Лиза поделились в один день.

Когда мне уже подтвердили, что беременность закрепилась и можно всем родным говорить, что мы беременны, я написала Лизе: "У меня есть для тебя новость, сядь". Она пишет: "У меня для тебя тоже". Я говорю: "Ну хорошо, давай ты", – а она: "Нет, давай ты". Я пишу: "я беременна", – она пишет: "Я тоже",

– вспомнила Ефросинина.

Звезда добавила, что она с сестрой всегда мечтала о том, чтобы ребята дружили. Поэтому их встречи в радость ведущей.

В какую школу будет ходить сын Ефросининой

Телезвезда также рассказала, где будет учиться ее сын Александр. Отметим, что журналисты выяснили, что он будет ходить в Новопечерскую школу, где учатся также дети Зеленских. За образование сына ведущая якобы должна заплатить 12 850 долларов в год – более 347 тысяч гривен.

Небольшое количество детей в классе, индивидуальный подход к личности ребенка, потому что Саша у меня достаточно закрытый мальчик в социальном плане. Он не спешит сходиться и мы выбрали школу, которая имеет индивидуальный подход к социальному типу ребенка,

– поделилась Маша Ефросинина



Маша Ефросинина с мужем и сыном / Фото из инстаграма Маши Ефросининой