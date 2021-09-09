Маша Ефросинина рассказала о сложном детстве в Магадане и отношениях с мамой

Успешная украинская телеведущая Маша Ефросинина откровенно рассказала о своем детстве и юности. Она призналась, что жизнь в Магадане была непростой. Также звезда поделилась, за что ей до сих пор стыдно перед мамой.

Известная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина родилась в Крыму. Однако когда девочке было 6 месяцев, ее родители решили переехать в Магадан.

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Сложное детство Маши Ефросининой

В Магадане постоянно был страшный холод. Только при определенной температуре воздуха Машу отпускали на прогулку.

У нас во дворе были качели, когда было -10 и -15, можно было выйти погулять. Мама мне всегда говорила: "Я тебя очень прошу, не надо лизать ничего железного, потому что примерзнет язык". Я выходила на ту качелю и примерзала, это страшная боль. Поэтому я язык и ранила, знаете, заткнуться до сих пор не могу,

– с юмором рассказала звезда.

Родители Ефросининой много работали, чтобы прокормить семью. Маша редко видела маму, потому пользовалась каждым случаем, чтобы провести время с самой родной.

"Когда у нас собирались гости, мама готовила весь стол сама, я поняла одну классную фишку, если я буду ей помогать готовить – есть возможность провести с ней время. Я так старалась нарезать, чтобы маме понравилось, чтобы она меня еще позвала ей помогать. Я даже горошек могла нарезать, чтобы мама мне позволила делать это оливье с ней", – вспомнила знаменитость.



Маша Ефросинина с мамой / Фото с инстаграма Маши Ефросининой

Несмотря на большую любовь и уважение к матери, Маша Ефросинина, как и все, делала ошибки. Она призналась, что есть вещи, за которые перед матерью до сих пор стыдно. В подростковом возрасте девушка начала курить.

Я на балконе это делала и мама приходила: "Ну, дай понюхаю". "Это не я, я стояла рядом возле лавочки, где курят". Затем находила сигареты, я говорила, что не мои, взяла подержать, чтобы их не наругали родители. Она давала мне глазами понять, что она мне "верит", но никогда не палила меня перед папой,

– призналась звезда.

Как воспитывает дочь Нану

Телеведущая рассказала, что так, как воспитывали ее, она пытается воспитывать и дочь Нану: "Делай свои ошибки, я не буду лезть с советами. Но если они тебе нужны – приходи. Вижу по своей дочери, я прямо вижу, как она идет на ошибку и я себя сдерживаю, говорю: "Нанусик, будет больно, но это твой путь".



Маша Ефросинина с дочерью / Фото с инстаграма Маши Ефросининой

Отметим, что Маша Ефросинина очень близка с дочерью. Поэтому знаменитости было очень непросто отпускать девушку на обучение в Канаду. Она едва ли не рыдала в аэропорту, поэтому к ней подошли незнакомые люди и начали успокаивать.

Интересно, что Нана уже получает первые честно заработанные деньги. После первых месяцев за границей девушка выразила желание работать в компании звездной мамочки. Правда, Нана работает только на самых низких должностях.