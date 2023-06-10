Кодировалась от лишнего веса, – Маша Ефросинина вспомнила, как "разъелась" в 21 год

Телеведущая Маша Ефросинина рассказала о своем крупнейшем комплексе, связанном с лишним весом. Она вспомнила, как пыталась бороться с килограммами через кодировку.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина в новом выпуске "Взрослых девочек" заговорила о комплексах. Она поделилась своей историей о самом большом комплексе – по словам звезды, он испортил ее "качество жизни".

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Маша Ефросинина о лишнем весе

Телеведущая вспомнила, что была стройной в школьном возрасте. Вес увеличился тогда, когда поступил в университет в Киеве. Там ей было тяжело найти друзей.

Я осталась одна в Киеве, у меня не состояло с друзьями. И вот моя жизнь в Керчи, такая красивая розовая, полная любовью всех вокруг, она сужается, спрессовывается к жизни в маленькой комнатушке, без друзей, без родителей. Единственным моим другом стала еда. Я за первые полгода разъедаюсь,

– рассказала Маша.

"Все, что я знала, как пожарить картошку. И вот у меня был жареный картофель, мама мне еще передавала мешками грецкие орехи. И каждый вечер я ела, еда была мое единственное наслаждение. Я за пол года набираю килограмм 8, или 10. И приезжаю на первые каникулы домой, и мои родители были шокированы. Папа мой говорит: "Боже, как ты стала здоровенная"".

Ефросинина призналась, что в борьбе с лишним весом она перепробовала все диеты, употребляла добавки и делала клизмы. Она вспомнила случай, как пыталась закодироваться от лишнего веса.

"Кодировалась от лишнего веса. Мне было где-то 21. Увидела объявление "Кодирую от лишнего веса". Я прихожу, стоит шесть кресел. В каждом сидят люди, которые в 5 – 10 раз больше меня. Мне выдают стульчик. И нам всем такие шапочки одевают из ремешков, будто нам будут шокотерапию делать... Выходит главная жрица, кодировщица... Она похожа на персонажа из "Семейки Адамс". И говорит каждому, что он не будет есть то и то. Я думаю, когда она меня тронет... А оно не трогает. Я смотрю на нее, а мне очень смешно. И пока все в отключке, она мне говорит: "Уйди отсюда, деньги вернут на выходе"".

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Как Машу Ефросинину критикуют из-за веса

Добавим, что раньше Маша Ефросинина признавалась, как из нее насмехались мужчины из-за лишнего веса. Звезда вспоминала, что мужчины даже в постели делали неуместные комментарии по поводу ее фигуры.

Но если 25 лет назад ведущую критиковали из-за лишнего веса, то теперь ее упрекают за чрезмерную худобу. Маша Ефросинина не скрывала, что из-за большого количества стресса не могла есть, у нее исчез аппетит. В комментариях она слышала критику и упреки об анорексии. Телезвезда отвечала, что на стрессе нормально не только набирать вес, но и сбрасывать.