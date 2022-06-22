Маша Ефросинина призналась, что не общается со свекровью 20 лет

Телеведущая Маша Ефросинина давно не поддерживает связь с Аллой Хромаевой – мамой мужа Тимура. О проблемах со свекровью она рассказала в разговоре с Олей Поляковой в программе "Взрослые девочки".

Она впервые за долгое время прокомментировала отношения с родственником Тимура и сказала, почему не поддерживает связь с ними. Маша намекнула, что дело не в ней, а в матери мужчины.

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Моя мама всегда говорила: "Отношения невестки и свекрови зависят от свекрови". Я многое за свои 19 лет это слышала от разных людей. В моем случае произошло все совершенное наоборот. Это великая трагедия в нашей семье, которая не позволяет нам общаться все эти 20 лет. Это проблема и моего мужа, и моих детей, и близких людей... Ну не захотела она выстраивать такие отношения,

– поделилась Ефросинина.

Маша однажды рассказывала, что Тимур Хромаев родился в состоятельной семье. И когда его родители разводились, то не могли уладить некоторые финансовые вопросы. Поэтому под раздачу попал Тимур с Машей – свекровь решила продать квартиру на Печерске в Киеве, фактически лишив сына и невестки возможности проживания в ней. Это произошло в 2016 году. По словам свекра Ефросининой, Алла Хромаева продала недвижимость "в целях прекращения права третьего лица – Хромаева Тимура – ​​пользоваться вместе с женой и малолетними детьми указанной квартирой". Что было дальше с делом и где супруги нашли новое жилье – неизвестно.

Что известно о Тимуре Хромаеве

Мужчина – известный украинский бизнесмен, финансист и чиновник. Его знают также как эксглаву Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, закончившему шестилетний срок полномочий в 2021 году. В 2003 году он стал мужем Маши Ефросининой. У супругов двое детей – дочь Нана и сын Александра.

Тимур является сыном Заурбека Хромаева – бывшего баскетбольного тренера, который в 90-е годы "переквалифицировался" в бизнесмена с неоднозначной репутацией, как об этом пишут в сети. Воспитанием Тимура в основном занимались дедушка и бабушка, в то время как отец активно строил карьеру в спорте, а затем в бизнесе, а мать Алла – жила для себя. Отец всячески помогал сыну, обеспечил ему элитное образование за границей и помог с работой.



Тимур Хромаев / Фото с инстаграмма мужчины