Машу Ефросинину пригласили на саммит НАТО: она показала закулисье и рассказала о своей миссии

Украинская телеведущая Маша Ефросинина 11 и 12 июля принимает участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Звезда уже приехала на локацию и показала закулисья важного мероприятия.

Миссия Ефросининой на саммите важна. В частности, звезда является журналисткой на знаковом мероприятии НАТО. Об этом Маша рассказала поклонникам в Инстаграмме.

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По ее словам, YouTube доверил Ефросининой брать интервью и задавать вопросы выдающимся гостям. Ведущая признается, что у нее хорошие предчувствия по поводу саммита.

Я так же, как и вы, в ожидании позитивных новостей для Украины. Поэтому пожелайте нам всем удачи,

– написала Мария.

Ефросинина показала закулисье саммита НАТО

Маша Ефросинина имеет на саммите отдельную студию, где она и другие интервьюеры узнают подробности от лидеров мнений.

По ее словам, саммит НАТО начался с диалога с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В своей речи он призвал поддержать Украину и подчеркнул, что победа Путина принесет угрозу всему коллективному мероприятию.



Маша Ефросинина на саммите НАТО / Фото с ее инстаграм-сторис

Ведущая тоже показала себя на саммите. Маша призналась, что все собравшиеся понимают, что она – украинка. Для важного мероприятия Ефросинина выбрала светлый персиковый костюм. Звезда сделала сдержанный, едва заметный макияж.



Маша Ефросинина на саммите НАТО / Фото с ее инстаграм-сторис

В соцсети ведущая показала фото с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Она отметила, что Канада очень поддерживает Украину с самого начала российского вторжения. И на саммите Трюдо заявил, что поддерживает принятие нашей страны в НАТО.



Маша Ефросинина с Джастином Трюдо на саммите НАТО / Фото с ее инстаграммы

Звезда раньше рассказала, как добиралась в Вильнюс из Украины. Она вместе со своим сыном полтора дня добиралась в Варшаву поездом. Впоследствии – уже в Вильнюс.

Напомним, что только недавно Ефросинина привезла детей в Украину – ее 8-летний сын и 19-летняя дочь проживают в Польше. Звезда добавила, что это ей обошлось в 17 часов за рулем авто.