В России Машу Ефросинину приговорили к 7 годам колонии: что об этом говорит ведущая

Московский суд заочно приговорил украинскую телеведущую Машу Ефросинину к 7 годам лишения свободы. Там заявили, что она якобы распространяет фейки о российской армии. Ефросинину это решение повеселило. Она отреагировала на "приговор" и обратилась к россиянам.

О суде над украинской ведущей сообщили российские СМИ. Звезда считает, что это новые "поздравления от друзей".

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В стране-террористке Машу Ефросинину приговорили к 7 годам колонии и запретили ей вести страницы в соцсетях в течение трех лет. Кроме того, украинская ведущая находится в розыске в России, ее даже добавили в список "экстремистов".

Реакция Маши Ефросининой

Украинская телеведущая прокомментировала заочный приговор и лишение свободы. Ефросинина подчеркнула, что ей хочется пошутить над дикостью этих заочных приговоров.

"Хрен бы с ней, с колонией, но московский суд запретил мне мои страницы вести. Что делать, люди?", – в шутку написала ведущая.



Ефросинина отреагировала на осуждение в России / Скриншот по ее инстаграмме

Однако Ефросинина задумалась о том, что некоторые люди продолжают назвать Украину и Россию "братскими народами". Хотя, по ее мнению, это параллельные реальности.

Мария считает, что именно из-за таких судов ни один медийный и даже обычный человек в России не говорит о войне уже полтора года.

Страх и вера во всесильность режима тотально больной залупы засадила по домам более ста миллионов людей, которые боятся поставить ругательство под честной корреспонденцией… Устрашение заставляет артистов, которые были раньше при ума, давать концерты на пропитанных украинской кровью Мариупольских руинах,

– заявила Ефросинина.

По ее словам, Россия – это тьма, изгнанник, поддерживающий кислород под колпаком режима, вынося такие приговоры всем, кто говорит правду.

Ефросинина обратилась к россиянам

Ведущая в сообщении обратилась к жителям страны-агрессора. Она добавила несколько предложений на русском языке. Ефросинина в очередной раз подчеркнула, что украинцы и россияне – не братские народы.

Мы не просто не братские народы! Мы вам – враги на поколение!.. Мне чихать на все эти приговоры! Знаете почему? Ибо я свободна: в своих действиях, в своих высказываниях, в своих решениях! В своей стране! А вы нет!,

– написала ведущая.

Она добавила, что, в отличие от российских пропагандистов, не заработала ни копейки за свои посты с позицией.

Ефросинина объяснила, что живет в стране, которую террор Путина ведет в экономическую и ментальную пропасть, но украинцы свободнее россиян.

"Вся ваша плешивая власть уйдет рано или поздно! Она оставит вас в руинах собственного позора перед всем миром. Мы нашу страну восстановим, а как будете жить вы? Да и живете ли вы сейчас?", – подытожила Мария.

В комментариях звездные коллеги отреагировали на решение российского суда. В частности, ведущий Андрей Бедняков пошутил, что приедет к Ефросининой побрить ей голову, ведь в таком виде в колонию нельзя. В то же время актер Тарас Цымбалюк назвал ведущую "бедосею" и смешно спросил, как она такое переживет.



Звезды отреагировала на приговор Ефросининой в России / Скриншот по ее инстаграмме

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