Маша Ефросинина вернулась в Украину: сколько времени звезда была в эмиграции

Украинская телеведущая Маша Ефросинина с конца марта не была в Украине, и только сейчас, за несколько недель до полугодия войны, она вернулась домой. Вероятно, ее визит состоялся без детей, оставшихся в Европе.

Маша Ефросинина после полномасштабного вторжения была некоторое время в Киеве, впоследствии уехала во Львов, а в конце марта отправилась с детьми в Европу. В то время в столице оставался ее муж Тимур Хромаев, ушедший в территориальную оборону города.

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За более 4 месяцев эмиграции Маша Ефросинина была ведущей многих благотворительных мероприятий, путешествовала по странам с культурной миссией и продолжила вести свой ютуб. Чтобы детям было безопаснее, она с 18-летней дочерью Наной и 7-летним сыном Сашей проживала в Германии. За все время Маше удалось только раз увидеться со своим мужем – он приезжал в Варшаву за гуманитарным грузом, где его встретила ведущая. Так они смогли несколько часов провести вместе.

Сейчас она в Украине – границу женщина пересекла 13 августа, где ее с объятиями встретили украинские пограничники.



Ефросинина вернулась в Украину / Фото с инстаграм-сторис Маши

Сейчас женщина уже в Киеве, где ее муж угостил домашними украинскими сырниками.

Уважаемые домашние, украинские творожники, знали бы вы, сколько мне снились… Дома,

– эмоционально написала Маша, сидя в своей уютной кухне.

Почему Ефросинина не возвращалась в Украину

Ранее ведущая неоднократно рассказывала, что боится ехать в Украину из-за запрета мужа.

"Он сказал: "Ты должна оставаться там, потому что я начал видеть, что разгладилось твое лицо, что твои глаза наконец избавились от страха, паники, того ужаса за все, что происходит, что я видел, пока мы были на Западе Украины", – говорила Маша Ефросинина о словах Тимура, Маша просила вообще всех украинок не возвращаться домой к победе, ведь считала, что тогда они приедут с другой энергией.

Однако в конце лета Ефросинина говорила, что не хочет возвращаться домой, потому что боится за безопасность детей, а также знает, что в состоянии страха она становится неэффективной.

Как надолго приехала Маша в Украину и по каким делам – неизвестно.