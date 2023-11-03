В пиджаке на голое тело: Маша Ефросинина эротично позировала на камеру и взбудоражила сеть

3 ноября 2023, 00:52
Читати новину українською

Источник:

Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина впервые за долгое время опубликовала откровенные фото. Она позировала в жакете, накинутом на голое тело.

Украинская ведущая Маша Ефросинина взбудоражила воображение фанов откровенными кадрами. Звезда поделилась с поклонниками фото и видео без белья.

К слову Не надо костюм на Геловин, – Alina Pash показала провокационное фото топлесс

Маша Ефросинина позировала в жакете

Телеведущая позировала перед камерой в черных прямых брюках и жакете с вышивкой в виде золотистых колосьев. Ее образу придало эротичность то, что знаменитость надела жакет на голое тело.


Маша Ефросинина / Фото из инстаграма ведущей

Маша Ефросинина дополнила образ соблазнительной укладкой с эффектом мокрых волос и вечерним макияжем.

Многовато о работе в последнее время на моей странице. Нуждаюсь в красоте,
– написала Маша Ефросинина.

Звездные коллеги и поклонники засыпают Машу Ефросинину предпочтениями и комплиментами в комментариях.

  • "Ох и Маша", – написал Артем Пивоваров;
  • "Ну Маша, очень горячо", – добавила Даша Квиткова.
  • "Красивая", – сделал комплимент Тарас Цымбалюк.
  • "Ой Маша, ну что за красота. Глядя на вас, верится, что женщины вообще не имеют возраста";
  • "Невероятная Мария. Благодарю вас";
  • "Какое безумно женственное видео и какой вайб от вас";
  • "Невероятная красотка".
Автор: Квітослава Туз