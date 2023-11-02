Украинская певица Alina Pash удивила аудиторию откровенным фото на Хэллоуин. Она поделилась кадром на личной странице.
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Откровенное фото Alina Pash
Исполнительница опубликовала фотографию, где позирует перед камерой без одежды. Артистка только завязала на бедрах белое полотенце.
Alina Pash лишь немного прикрыла грудь рукой и вьющимися волосами. Звезда позировала совершенно без макияжа.
Не нуждаюсь в костюме на Геловин. И никаких конфет, нужны только донаты,
– поделилась Alina Pash.
Alina Pash / Фото с инстаграма Alina Pash
Певица взбудоражила воображение фанов провокационным фото. Они оставили немало комментариев и комплиментов под кадром:
- "Нам, ведьмам, костюм не нужен";
- "Костюм Евы – это тоже костюм";
- "Вот я понимаю секси Tuesday. Алина топ, а сиськи как красивое дополнение";
- "Очень крутое фото. Респект за откровенность";
- "Имеете отличный вид, хорошее фото".