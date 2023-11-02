Украинская певица Alina Pash удивила аудиторию откровенным фото на Хэллоуин. Она поделилась кадром на личной странице.

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Откровенное фото Alina Pash

Исполнительница опубликовала фотографию, где позирует перед камерой без одежды. Артистка только завязала на бедрах белое полотенце.

Alina Pash лишь немного прикрыла грудь рукой и вьющимися волосами. Звезда позировала совершенно без макияжа.

Не нуждаюсь в костюме на Геловин. И никаких конфет, нужны только донаты,

– поделилась Alina Pash.



Alina Pash / Фото с инстаграма Alina Pash

Певица взбудоражила воображение фанов провокационным фото. Они оставили немало комментариев и комплиментов под кадром: