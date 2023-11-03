У піджаку на голе тіло: Маша Єфросиніна еротично позувала на камеру і розбурхала мережу

3 листопада 2023, 00:52
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Маша Єфросиніна

Телеведуча Маша Єфросиніна вперше за довгий час опублікувала відверті фото. Вона позувала у жакеті, який накинула на голе тіло.

Українська ведуча Маша Єфросиніна розбурхала уяву фанів відвертими кадрами. Зірка поділилась з прихильниками фото та відео без білизни. 

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Маша Єфросиніна позувала у жакеті

Телеведуча позувала перед камерою у чорних прямих штанах та жакеті з вишивкою у вигляді золотистого колосся. Її образу додало еротичності те, що знаменитість одягнула жакет на голе тіло. 


Маша Єфросиніна / Фото з інстаграму ведучої

Маша Єфросиніна доповнила образ спокусливою укладкою з ефектом мокрого волосся та вечірнім макіяжем. 

Забагато про роботу останнім часом на моїй сторінці. Потребую краси,
– написала Маша Єфросиніна.

Зіркові колеги та шанувальники засипають Машу Єфросиніну вподобаннями та компліментами у коментарях. 

  • "Ох і Маша", – написав Артем Пивоваров;
  • "Ну Машо, дуже гаряче", – додала Даша Квіткова.
  • "Красива", – зробив комплімент Тарас Цимбалюк.
  • "Ой Марійка, ну що за краса. Дивлячись на вас, віриться, що жінки взагалі не мають віку";
  • "Неймовірна Марія. Дякую вам";
  • "Яке шалено жіночне відео та який вайб від вас";
  • "Неймовірна красуня".
Автор: Квітослава Туз