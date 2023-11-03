У піджаку на голе тіло: Маша Єфросиніна еротично позувала на камеру і розбурхала мережу
Джерело:Маша Єфросиніна
Телеведуча Маша Єфросиніна вперше за довгий час опублікувала відверті фото. Вона позувала у жакеті, який накинула на голе тіло.
Українська ведуча Маша Єфросиніна розбурхала уяву фанів відвертими кадрами. Зірка поділилась з прихильниками фото та відео без білизни.
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Маша Єфросиніна позувала у жакеті
Телеведуча позувала перед камерою у чорних прямих штанах та жакеті з вишивкою у вигляді золотистого колосся. Її образу додало еротичності те, що знаменитість одягнула жакет на голе тіло.
Маша Єфросиніна / Фото з інстаграму ведучої
Маша Єфросиніна доповнила образ спокусливою укладкою з ефектом мокрого волосся та вечірнім макіяжем.
Забагато про роботу останнім часом на моїй сторінці. Потребую краси,
– написала Маша Єфросиніна.
Зіркові колеги та шанувальники засипають Машу Єфросиніну вподобаннями та компліментами у коментарях.
- "Ох і Маша", – написав Артем Пивоваров;
- "Ну Машо, дуже гаряче", – додала Даша Квіткова.
- "Красива", – зробив комплімент Тарас Цимбалюк.
- "Ой Марійка, ну що за краса. Дивлячись на вас, віриться, що жінки взагалі не мають віку";
- "Неймовірна Марія. Дякую вам";
- "Яке шалено жіночне відео та який вайб від вас";
- "Неймовірна красуня".