Украинская ведущая Маша Ефросинина взбудоражила воображение фанов откровенными кадрами. Звезда поделилась с поклонниками фото и видео без белья.

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Маша Ефросинина позировала в жакете

Телеведущая позировала перед камерой в черных прямых брюках и жакете с вышивкой в виде золотистых колосьев. Ее образу придало эротичность то, что знаменитость надела жакет на голое тело.



Маша Ефросинина / Фото из инстаграма ведущей

Маша Ефросинина дополнила образ соблазнительной укладкой с эффектом мокрых волос и вечерним макияжем.

Многовато о работе в последнее время на моей странице. Нуждаюсь в красоте,

– написала Маша Ефросинина.

Звездные коллеги и поклонники засыпают Машу Ефросинину предпочтениями и комплиментами в комментариях.