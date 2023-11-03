Украинская ведущая Маша Ефросинина взбудоражила воображение фанов откровенными кадрами. Звезда поделилась с поклонниками фото и видео без белья.
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Маша Ефросинина позировала в жакете
Телеведущая позировала перед камерой в черных прямых брюках и жакете с вышивкой в виде золотистых колосьев. Ее образу придало эротичность то, что знаменитость надела жакет на голое тело.
Маша Ефросинина / Фото из инстаграма ведущей
Маша Ефросинина дополнила образ соблазнительной укладкой с эффектом мокрых волос и вечерним макияжем.
Многовато о работе в последнее время на моей странице. Нуждаюсь в красоте,
– написала Маша Ефросинина.
Звездные коллеги и поклонники засыпают Машу Ефросинину предпочтениями и комплиментами в комментариях.
- "Ох и Маша", – написал Артем Пивоваров;
- "Ну Маша, очень горячо", – добавила Даша Квиткова.
- "Красивая", – сделал комплимент Тарас Цымбалюк.
- "Ой Маша, ну что за красота. Глядя на вас, верится, что женщины вообще не имеют возраста";
- "Невероятная Мария. Благодарю вас";
- "Какое безумно женственное видео и какой вайб от вас";
- "Невероятная красотка".