Маша Ефросинина показала редкие фото с дочкой, которая вернулась из Канады
Источник:инстаграм Маши Ефросининой
Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась нежными фото с дочерью. В канун праздников Нана вернулась в Украину после обучения в Канаде.
Успешная украинская ведущая Маша Ефросинина очень редко публикует в инстаграме фото с дочерью. Девочка не хочет появляться на странице известной мамы, к тому же ее не было в Украине долгое время.
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Редкие фото Ефросининой с дочерью
Но недавно дочь Маши Ефросининой вернулась в Украину из Канады. Вместе с родителями Нана отметила Новый год.
Для празднования звездная дочь выбрала довольно откровенный наряд – черное платье с большим вырезом в зоне декольте. В сториз Маша Ефросинина показала общее фото – с мужем, сыном и дочерью.
Ради фото с дочкой можно и с половиной лица быть,
– поделилась ведущая.
Маша Ефросинина с семьей / Фото из инстаграма звезды
За новогодним столом Маша Ефросинина собрала не только семью, но и близких друзей: Ольгу Балабан, Сергея Никитюка и Елену Примак. "Семья и близкие, что может быть лучше? И не только в новогоднюю ночь", – подписала кадр звезда.
Маша Ефросинина с семьей и близкими на Новый год / Фото из инстаграма звездыОтметим, еще в прошлом году Нана улетела в Канаду для обучения в колледже. Однако она поняла, что хочет быть поближе к родителям. Поэтому экстерном окончила 12 класс и вернулась домой. Сейчас дочь Ефросининой размышляет над поступлением в университет – она выбирает между лучшими вузами Европы.