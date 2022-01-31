Маша Ефросинина показала, как провела вечер с мужем: романтическое фото

Украинская телеведущая Маша Ефросинина и ее возлюбленный Тимур Хромаев воскресный вечер провели дома. Поскольку сейчас многие люди болеют, то супруги решили самоизолироваться.

Многие сейчас болеют, поэтому необходимо заботиться о собственной безопасности. Маша Ефросинина обожает разнообразные мероприятия и романтические прогулки с мужем, однако эти выходные решили провести дома вместе с детьми.

Смотрите также На прогулке с мужем и дочкой: Наталья Карпа показала редкое фото

Новое фото Ефросининой с мужем

Ведущая опубликовала черно-белое селфи, которое сделала воскресным вечером. Она позировала на камеру в худи собственного бренда Mash. Волосы собрала сзади и надела на голову повязку, а на лицо не наносила косметику. Любимый Ефросининой сидел рядом с ней в футболке. Оба мило улыбались и смаковали красное вино.

В заметке Маша отметила, что они здоровы, но уход за детьми никто не отменял, поэтому занимаются всеми домашними делами.



Маша Ефросинина с мужем / Фото из инстаграма ведущей

Текст публикации Маши Ефросининой:

Решили с Тимуром выпить, чтобы все наконец уже были здоровыми! А для тех, кого не обошла домашняя изоляция, в сториз рассказала о 4 детективных сериалах.

Так, в комментариях уже желают выздоровления. Нет-нет, мы с Тимуром хорошо себя чувствуем, но делим дежурства по уходу за детьми. Кроме ковида и гриппа не отменяются же старые привычные детские головные боли. И спасибо за ваши рекомендации.