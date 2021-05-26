Маша Ефросинина показала яркий образ в халате: смелое фото из Мексики

Успешная украинская телеведущая Маша Ефросинина после проблем с заграничным паспортом мужа смогла отправиться на отдых в Мексику. Она показала яркий кадр из отпуска.
Телеведущая решила отправиться в отдых накануне своего дня рождения. Отпуск едва не сорвалась из-за "просроченного" паспорта мужа, но все удалось наладить. Поэтому Маша Ефросинина проснулась в теплой стране Мексике именно в день своего 42-летия.
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Фото Маши Ефросининой из Мексики
Знаменитость сделала яркую фотографию возле своего места отдыха. Похоже, муж Тимур хорошо приготовился ко дню рождения любимой – позади нее видны воздушные шарики и цветы.
Маша Ефросинина позировала перед камерой в облегающем оранжевом халате, который подчеркнул безупречную фигуру. Звезда не застегнула наряд до конца, а потому продемонстрировала и стройные ноги. Телеведущая распустила волосы и уложила их волнами, завязав сверху трендовый платок розово-золотистого цвета с принтом.
Смелый образ дополняли крупные серьги-кольца, цепочка с подвеской на шее и солнцезащитные очки с малиновыми стеклами. Поскольку Маша Ефросинина на отдыхе, она отказалась от макияжа и похвасталась на камеру природной красотой.
Маша Ефросинина в Мексике / Фото из инстаграма звезды
Реакция сети
В комментариях под новой публикацией телеведущую продолжают поздравлять с днем рождения, а также засыпают пожеланиями и комплиментами:
- "С днем рождения! Восхищаюсь вами";
- "Пусть всегда будет желание создавать что-то новое";
- "Пусть все задуманное исполнится";
- "Вы прекрасна";
- "Красавица";
- "Будь счастлива";
- "Выглядите невероятно".