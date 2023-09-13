Я позвонила Тимуру, – Ефросинина объяснила, почему на самом деле не комментировала скандал с Горбуновым

Маша Ефросинина вспомнила, как была осуждена в сети за то, что она не комментирует скандал вокруг Юрия Горбунова и его сериала. Она объяснила, что было настоящей причиной молчания.

В разговоре с Наталией Денисенко Маша Ефросинина вспомнила о хейте в сети, от которого страдает и актриса, и она сама. Ведущая вспомнила, как раньше обсуждали Юрия Горбунова и скандал вокруг сериала за государственные средства.

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Почему Ефросинина не комментировала скандал

Маша Ефросинина вспомнила, как получала комментарии: "Чего ты не выр*лась на Горбунова с его рагулячим сериалом?". Она объяснила, что тогда спросила совета в мужа Тимура и его собратьев. У воинов ВСУ тогда были гораздо более важные задачи.

Я позвонила Тимуру. И там его собратья сидели. И сказала: "Ребята, а вам как эта новость?". Он сказал: "А нам пох**. У нас сейчас задача, и мы идем убивать русскую. Нам неприятно, конечно, что такое происходит, когда мы ежедневно теряем наших ребят, да забей. Я прошу тебя. Ты мне нужна сильная",

– ответила телеведущая.

Интервью Маши Ефросининой с Наталией Денисенко: смотрите видео онлайн

Почему Ефросининой "досталось" из-за Горбунова

Когда в сети бурно обсуждали сериал Юрия Горбунова за 33 миллиона государственных гривен, телеведущая отказалась комментировать скандал. Она объяснила, что не хочет участвовать во "внутренних срачах" и "публичных расстрелах людей". Да и за эти слова ее раскритиковали – Маши упрекнули в том, что это не срач, а проблема.

Затем Ефросинина высказалась снова, где добавила, что своими сообщениями пыталась объяснить, что к ней нужно относиться как к человеку, а не как к объекту. Тогда же она заявила, что Горбунов "прекратил для нее существование" еще в 2021 году.

Заметим, что Юрий Горбунов на фоне волны критики заявил, что готов отказаться от ордена "За заслуги" II степени и передать его военным. Он также отказался от государственных средств на сериал "СМТ Ингулец". Но, вероятно, будет снимать его на свои средства.