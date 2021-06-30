Маша Ефросинина очаровала образом в костюме с трендовым принтом tie-dye
Источник:інстаграм Маші Єфросиніної
Успешная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с поклонниками новым фото. Звезда восхитила нежным летним образом в костюме с принтом tie-dye.
Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала новое фото на личной странице в инстаграме. Она часто показывает поклонникам образы, которые могут подойти любой украинской моднице.
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Образ Маши Ефросининой
Знаменитость позировала перед камерой, опершись на мотоцикл. Для новой съемки Ефросинина выбрала костюм небесного цвета с трендовым принтом tie-dye.
Мини-шорты и футболка на звезде – от ее собственного бренда Mashsh Wear. Отметим, что такой костюм обойдется поклонницам в 2599 гривен.
Маша Ефросинина совместила наряд с бежевыми босоножками с принтом на массивной подошве. Она распустила волосы и уложила их нежными волнами. На лице телеведущая сделала макияж. Она подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы розовой помадой.
Маша Ефросинина / Фото из инстаграма Маши Ефросининой
Поклонники засыпали звезду комплиментами в комментариях:
- "Невероятная";
- "Хорошая футболка";
- "Костюм – огонь";
- "Ты супер";
- "У вас просто невероятный вид".