Маша Ефросинина очаровала образом в костюме с трендовым принтом tie-dye

Успешная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с поклонниками новым фото. Звезда восхитила нежным летним образом в костюме с принтом tie-dye.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала новое фото на личной странице в инстаграме. Она часто показывает поклонникам образы, которые могут подойти любой украинской моднице.

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Образ Маши Ефросининой

Знаменитость позировала перед камерой, опершись на мотоцикл. Для новой съемки Ефросинина выбрала костюм небесного цвета с трендовым принтом tie-dye.

Мини-шорты и футболка на звезде – от ее собственного бренда Mashsh Wear. Отметим, что такой костюм обойдется поклонницам в 2599 гривен.

Маша Ефросинина совместила наряд с бежевыми босоножками с принтом на массивной подошве. Она распустила волосы и уложила их нежными волнами. На лице телеведущая сделала макияж. Она подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы розовой помадой.



Маша Ефросинина / Фото из инстаграма Маши Ефросининой

Поклонники засыпали звезду комплиментами в комментариях: