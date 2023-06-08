Второй Чернобыль в Украине, – Ефросинина обвинила Маска, Грету Тунберг и другие организации

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Вода стремительно затапливает Херсон, погибают люди и животные. Звезды обращают внимание на ситуацию в регионе. В частности, Маша Ефросинина обвинила мир в бездействии и назвала катастрофу вторым Чернобылем в Украине.

Ефросинина обеспокоена тем, что на глазах всей планеты полтысячи квадратных километров Украины уходит под воду, унося все живое, но миру безразлично. Ведущая уже даже обращалась к россиянам из-за подрыва Каховской ГЭС.

К теме Люди тонут заживо, – Екатерина Осадчая эмоционально обвинила Красный Крест в бездействии

Маша Ефросинина рассказала трагическую историю

Звезда рассказала, что ее знакомая показала видеокадры своей тети.

Женщина, сидя на крыше своего дома на Херсонщине, сняла момент, как мать с грудными двойняшками захлебнулась и утонула с ними на руках, не удержавшись на своей крыше за трубу…

– написала Ефросинина.

Она добавила, что сейчас много катастрофических кадров бродит по интернету… "Еще больше кадров, как украинцы бросились на помощь со всех уголков страны: как спасают людей, животных, свозят необходимое", – говорит Маша.

По ее словам, продолжаются третьи сутки почти второго Чернобыля в Украине.

Ефросинина шокирована реакцией мира

"А что мир? ООН, пожалуй, до сих пор празднует день русского языка, потому что действий никаких. Позорное поведение этой организации перечеркивает все, что сделал для Украины их украинский фонд-представитель во время войны», – считает ведущая.

В то же время, как отметила Ефросинина, Красный Крест раздает деньги жителям Шебекино, потому что они, пожалуй, важнее людей и животных, захлебывающихся в Каховке.

Звезда обвинила даже Илона Маска и Грету Тунберг:

"Грета Тунберг, наверное, где-то летит на своем частном джете на очередную показательную единичную акцию против загрязнения планеты пластиком. Потому что до сих пор от малышей ни слова об ужасной экологической катастрофе в Украине…"

"Илон Маск пишет о "не все так однозначно"…"

"ЕС честно признает, что Европа уже не сильно-то и хочет принимать новых переселенцев, потому что предыдущие утомили…"

"Все международные организации сели заседать, и на выходе выдали нам только свое.. "беспокойство трагедией"…"

Почему о них всех пишу? Потому что все они оказывают мировое влияние! Потому что люди, так получилось, привыкли ориентировались на их "экспертное" мнение. Потому что Московское "не все однозначно" ретветят 500 миллионов человек,

– заявила Ефросинина.

В то же время, почти все сообщения украинцев с правдой о последствиях подрыва Каховской ГЭС удаляются организацией Meta. "Мое вчерашнее обращение к враждебному народу успело репостнуть 300 тысяч за три часа, но и он уже снесен", - добавила она.

Украинцы в комментариях поддержали Ефросинину и выразили возмущение по поводу бездействия мира:

"Я возмущена, что ни одна из стран не направила нам спасателей/помощи. Они устали от нас? … Я уже не понимаю, как устроен этот мир, и как до сих пор кто-то может поддерживать страну-террориста".

"Маша, вы вложили в один текст все то, что кружится в голове каждого сознательного украинца уже третьи сутки! Комок в горле… Мы должны помогать друг другу и да поможет Господь всем нам!"

"Такое впечатление, что весь мир наблюдает, выживем ли мы и в этот раз".

"Нет слов… Этот мир будет гореть в аду, вместе с его недоорганизациями".

"Меня разрывает ярость, как же они все жалки эти международные организации и Илон Маск".

"Это ужасно. Украина один на один с врагом. Но я конечно благодарна за поддержку и помощь других стран. Без них мы бы не справились. Но такие ужасные и важные события нуждаются в мировой помощи и защите".

К слову, раньше Украина обратилась к ООН, Красному Кресту и другим международным организациям, чтобы те вмешались и помогли спасти людей. Однако реакций с их стороны пока нет.

Сам Владимир Зеленский подчеркивал: "Если сейчас международной организации нет в зоне этой катастрофы – значит ее вообще нет, значит, она недееспособна".