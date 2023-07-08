Мы стали сильнее – Ефросинина, Ребрик и другие звезды о пережитом за 500 дней великой войны

8 июля исполнилось 500 дней, как идет полномасштабная украинская война. Украинские звезды рассуждают на эту тему и вспоминают самые болезненные моменты, что пережил народ за это время.

Сегодня, 8 июля, наступил 500-й день полномасштабной войны. Крах кремлевского режима близится, как и украинская победа. 24 Канал собрал, как украинские звезды высказываются о 500 дне войны.

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Маша Ефросинина

Телеведущая призналась, что в начале вторжения верила в "две – три недели", но теперь это "500 дней февраля". Она вспомнила о муже-военном и своем вкладе в победу – лагеря "Незламна Мама", реабилитации женщин и детей, гуманитарная помощь.

500 дней полномасштабной войны в моей невероятной стране. Я, как и большинство, верили, в две – три недели. Как и большинство, я умерла в день Бучи. Как миллионы украинок, я узнала, что страх за детей имеет особый привкус ужаса… Что бы я ни писала из пережитых мной чувств, вы тоже их пережили… Кто-то в разы больше и страшнее,

– поделилась Ефросинина.

"Сегодня мы знаем о себе одно – потеряв мир, спокойствие и стабильность, мы стали сильнее всех, кто за нами наблюдает. Каждый день я благодарю вселенную и ВСУ за прожитый день. Каждый день рассматриваю фото наших защитников и защитниц, делаю донаты и молюсь за них жизнь. Все это много или мало? Не знаю… Это 500 дней февраля".

Лилия Ребрик

Актриса показала щемящее видео, где собраны кадры войны. Она вспомнила наиболее болезненные моменты, хотя каждый день вторжения – страшный и исполненный горя через страну-террориста.

"Боль, потому что ты — вход в Киевскую поликлинику и вокруг тебя убивает обломками ребенка. Ведь ты — жилой дом Львова, хоронишь под руинами людей. Ведь ты — пиццерия в Краматорске. Ты — похороны девушек-близнецов. Ты — Мариупольский драмтеатр. Ты — дом в Одессе и в тебя попал дрон… Ты — тысячи сломанных жизней, зданий, планов, мечтаний. Господи, 500 дней великой войны… Спасибо каждому, благодаря кому мы живы!".

Рамина Эсхакзай

Блоггерша показала фото Владимира Зеленского, который сегодня посетил остров Змеиный.

Владимир Зеленский. Остров Змеиный. Восемь лет и 500 дней борьбы против русского оккупанта. Как было освобождено 17 гектаров земли, которые находятся в 37 километрах от суши, так будут освобождены все территории нашей страны. За эти 500 дней жажда уничтожения врага только усилилась. Никакого сочувствия и усталости,

– написала Рамина.

Эктор Хименес-Браво

Ресторатор вспомнил, как каждый раз украинцы упоминают о 100, 300 днях войны – это всегда кажется большими цифрами. Все дальше они больше.

"Помню, когда мы упоминали о 100, 300 днях — и это казались такими большими цифрами. Скорее тяжелыми и дорогими. Держимся, уже скоро украинское Солнце. Оно уже поднимается. Слава Украине. Слава нашим защитникам ВСУ"

Артем Пивоваров

Музыкант опубликовал видео, где показаны болезненные кадры великой войны: "500 дней боли, разрушений, потерь, стойкости".

Kalush

Группа тоже поделилась видео в 500 день войны. "500 дней полномасштабного вторжения! 500 дней несгибаемости! Мы обязательно победим!" – пишут участники.

Монатик, TVORCHI и Иракли Макацария / Фото с инстаграм-сториз