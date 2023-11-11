Полгода жил с другой женщиной, – Маша Ефросинина назвала Остапчука "лжецом"
Источник:"Дорослі дівчатка"
Ведущая Маша Ефросинина призналась, что Владимир Остапчук в свое время наврал ей в интервью. Он рассказывал о счастливом браке, а действительно уже жил с другой.
В новом выпуске "Дорослих дівчаток" Оля Полякова и Маша Ефросинина обсудили тему лжи. Телеведущая вспомнила, как ее обманули, давая интервью.
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Маша Ефросинина о лжи Остапчука
Телеведущая вспомнила, как Владимир Остапчук дал ей интервью 4 года назад, в 2019. Тогда он рассказал о счастливой семейной жизни, хотя уже тогда брак дал трещину.
Остапчук, этот человек пришел и полностью обо всем наврал. Он рассказал о своей счастливой прекрасной жизни с женщиной и детьми. Врал, потому что он пол года уже как жил с другой женщиной. Ему с этим жить и его совести тоже, – высказалась Ефросинина.
Ефросинина и Остапчук в 2019 году / Скриншот с интервью
"Остапчук?! Лжеч лжецом", – жестко прокомментировала эту ситуацию Оля Полякова.
"Дорослі дівчатка": смотрите видео онлайн
Первый развод Остапчука
- В 2007 году Владимир Остапчук женился на Елене Войченко. В браке у пары родилось двое детей – дочь Эмилия и сын Эван.
- В октябре 2019 года появилась новость о разводе пары. В то же время неделю назад Владимир Остапчук давал интервью Ефросининой, где мило рассказывал об отношениях с женой.
- Этот развод стал одним из первых громких разрывов в украинском шоу-бизе, ведь звучали заявления и о любовницах, и об изменах. Лишь в январе этого года, после второго развода Владимир Остапчук признался, что натворил много глупостей, о которых теперь жалеет.